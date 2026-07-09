دوي انفجارات في مدن إيرانية

شفق نيوز- طهران

أفادت وكالة "مهر" الإيرانية، مساء الخميس، بسماع دوي 6 انفجارات في مدينة كنارك (جنوب شرق) وانفجارين في محيط بوشهر وبالقرب من مدينة تشوغاداك (جنوب غرب) وبندر عباس (جنوباً) دون ورود تفاصيل عن طبيعتها.

وفي وقت سابق من اليوم، أكدت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، ضرب أكثر من 170 هدفاً عسكرياً إيرانياً خلال اليومين الماضيين.

وصباح اليوم، أعلنت (سنتكوم)، استكمال جولة إضافية من الضربات الجوية الهجومية داخل العمق الإيراني.

وأكدت واشنطن أن هذه الموجة تهدف إلى "تقويض قدرة إيران على مهاجمة حركة الشحن التجاري والبحارة المدنيين الأبرياء في مضيق هرمز، بشكل أكبر" عقب ضربات الليلة الماضية.

من جهته، أفاد الحرس الثوري الإيراني، الخميس، باستهداف مركز قيادة أميركي في غرب آسيا، وقاعدة الأزرق الأميركية في الأردن بـ10 صواريخ.

وقال الحرس الثوري الإيراني: "إذا كرر الجيش الأميركي عدوانه لن تكون قواعده الأخرى في المنطقة آمنة من نيراننا الكثيفة".