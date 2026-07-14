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    • دوي انفجارات في جزيرتي "قشم وكيش" والكويت تعترض أهدافًا جوية (تحديث)

    دوي انفجارات في جزيرتي "قشم وكيش" والكويت تعترض أهدافًا جوية (تحديث)
    2026-07-14T15:38:35+00:00

    شفق نيوز- طهران/ الكويت

    أفادت وكالة أنباء فارس الإيرانية، يوم الثلاثاء، بأن دوي ‏انفجارات وقعت في جزيرة قشم الإيرانية، فيما أكدت أن ‏السبب "غير معروف".‏

    فيما نقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية، عن شركة الكهرباء في مدينة كيش جنوبي إيران، قوله إن "مقذوفات أميركية انفجرت قرب محطة كهرباء كيش".

    من جانبها، أعلن الجيش الكويتي، اعتراض أهداف جوية ‏‏"معادية" داخل المجال الجوي الكويتي.‏

    وذكر الجيش في بيان أطلعت عليه وكالة شفق نيوز إن ‏أصوات الانفجارات، نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي ‏للهجمات "المعادية"‏.

    ودعا الجيش الجميع إلى "التقيد بتعليمات الأمن والسلامة ‏الصادرة عن الجهات المختصة".‏

    وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أفادت وسائل إعلام ‏إيرانية، بتعرض مواقع عدة في محافظتي بوشهر و هرمزكان ‏جنوبي البلاد إلى استهدافات عسكرية من قبل القوات ‏الأميركية أسفرت عن سقوط عدة قتلى بين صفوف المدنيين، ‏تزامناً مع سماع دوي انفجارات عنيفة في تلك المناطق.‏

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