دوي انفجارات في جزيرتي "قشم وكيش" والكويت تعترض أهدافًا جوية (تحديث)

شفق نيوز- طهران/ الكويت

أفادت وكالة أنباء فارس الإيرانية، يوم الثلاثاء، بأن دوي ‏انفجارات وقعت في جزيرة قشم الإيرانية، فيما أكدت أن ‏السبب "غير معروف".‏

فيما نقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية، عن شركة الكهرباء في مدينة كيش جنوبي إيران، قوله إن "مقذوفات أميركية انفجرت قرب محطة كهرباء كيش".

من جانبها، أعلن الجيش الكويتي، اعتراض أهداف جوية ‏‏"معادية" داخل المجال الجوي الكويتي.‏

وذكر الجيش في بيان أطلعت عليه وكالة شفق نيوز إن ‏أصوات الانفجارات، نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي ‏للهجمات "المعادية"‏‎.‎

ودعا الجيش الجميع إلى "التقيد بتعليمات الأمن والسلامة ‏الصادرة عن الجهات المختصة".‏

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أفادت وسائل إعلام ‏إيرانية، بتعرض مواقع عدة في محافظتي بوشهر و هرمزكان ‏جنوبي البلاد إلى استهدافات عسكرية من قبل القوات ‏الأميركية أسفرت عن سقوط عدة قتلى بين صفوف المدنيين، ‏تزامناً مع سماع دوي انفجارات عنيفة في تلك المناطق.‏