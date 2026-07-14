دوي انفجارات في جزيرتي "قشم وكيش" والكويت تعترض أهدافًا جوية (تحديث)
شفق نيوز- طهران/ الكويت
أفادت وكالة أنباء فارس الإيرانية، يوم الثلاثاء، بأن دوي انفجارات وقعت في جزيرة قشم الإيرانية، فيما أكدت أن السبب "غير معروف".
فيما نقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية، عن شركة الكهرباء في مدينة كيش جنوبي إيران، قوله إن "مقذوفات أميركية انفجرت قرب محطة كهرباء كيش".
من جانبها، أعلن الجيش الكويتي، اعتراض أهداف جوية "معادية" داخل المجال الجوي الكويتي.
وذكر الجيش في بيان أطلعت عليه وكالة شفق نيوز إن أصوات الانفجارات، نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات "المعادية".
ودعا الجيش الجميع إلى "التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة".
وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أفادت وسائل إعلام إيرانية، بتعرض مواقع عدة في محافظتي بوشهر و هرمزكان جنوبي البلاد إلى استهدافات عسكرية من قبل القوات الأميركية أسفرت عن سقوط عدة قتلى بين صفوف المدنيين، تزامناً مع سماع دوي انفجارات عنيفة في تلك المناطق.