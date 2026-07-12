دولة قطر تنعى الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني

شفق نيوز - الدوحة

نعى الديوان الأميري القطري في بيان رسمي، صباح اليوم الأحد، الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، عن عمر ناهز 74 عاماً.

النشأة والتأهيل العسكري

ولد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني في كانون الثاني/ يناير 1952 بالعاصمة الدوحة، وفيها نشأ وتلقى تعليمه الأولي، قبل أن يلتحق بكلية "ساندهيرست" العسكرية العريقة في بريطانيا وتخرج منها عام 1971.

وعقب عودته إلى البلاد، انخرط في صفوف القوات المسلحة القطرية وترقى في رتبها العسكرية حتى نال رتبة لواء، حيث أدى دوراً أساسياً ومحورياً في تطوير القدرات العسكرية للجيش القطري وتحديث عدته وعتاده.

التدرج في مناصب الدولة

في 31 آيار/ مايو 1977، بويع الشيخ حمد ولياً للعهد وعُيّن وزيراً للدفاع، وفي 10 آيار/ مايو 1989 تولى رئاسة المجلس الأعلى للتخطيط، وهو المجلس الذي أُوكلت إليه مسؤولية رسم السياسات الاجتماعية الاقتصادية العامة للبلاد.

مقاليد الحكم وطفرة الطاقة

تولى الشيخ حمد مقاليد الحكم في دولة قطر في 27 حزيران/ يونيو 1995، حيث شرع فوراً في وضع الخطط والبرامج التنموية والإصلاحية الشاملة. وشهدت البلاد في عهده نقلة نوعية عميقة مست مسارات متنوعة شملت التعليم والصحة والرياضة والثقافة والإعلام والبنية التحتية.

وعرف القطاع الاقتصادي وطاقة الغاز قفزة هائلة خلال فترة حكمه، حيث حقق "حقل الشمال" للغاز طفرة إنتاجية كبرى بدأ على إثرها تصدير الغاز الطبيعي المسال عام 1996، ليرتفع دخل البلاد وتتحول قطر بحلول عام 2006 إلى أكبر مصدر للغاز المسال في العالم، قبل أن تصل طاقتها الإنتاجية إلى 77 مليون طن سنوياً في عام 2010.

وفي تشرين الأول/ أكتوبر 2001، أنشئ المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار برئاسته، للإشراف على شؤون الاقتصاد والطاقة وتنويع الاستثمارات المحلية والخارجية لتطوير الاحتياطيات المالية.

النهضة العلمية والإعلامية

كان من بين أولى القرارات الهيكلية التي اتخذها بعد توليه الحكم، إنشاء "مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع" في آب/ أغسطس 1995 لدعم النهضة العلمية والثقافية.

وفي تشرين الأول/ أكتوبر من العام نفسه، اتخذ قراراً برفع الرقابة عن الصحافة المحلية، وتلا ذلك إلغاء وزارة الإعلام عام 1998 لفتح آفاق واسعة أمام حرية الرأي والتعبير. وجاء تأسيس وإطلاق شبكة قنوات "الجزيرة" عام 1996 ليمثل فجراً جديداً وسبقاً ريادياً في الإعلام العربي والعالمي.

التحول الديمقراطي والدستور الدائم

بدأت قطر بتوجيهات من الأمير الوالد تنفيذ خطوات نحو الممارسة الديمقراطية، تمثلت في إجراء أول انتخابات لغرفة تجارة وصناعة قطر عام 1996، ثم تنظيم أول انتخابات للمجالس البلدية في آذار/ مارس 1999، والتي حظيت فيها المرأة بحق الترشح والتصويت لأول مرة في تاريخ البلاد.

وفي 8 حزيران/ يونيو 2004، صدر أول دستور دائم لدولة قطر عقب استفتاء شعبي تاريخي جرى في 29 نيسان/ أبريل 2003، بهدف استكمال أركان الحكم الديمقراطي وإرساء الدعائم الأساسية للمجتمع وتجسيد المشاركة الشعبية، حيث أصبح الشعب بموجبه مصدراً للسلطات وقام نظام الحكم على أساس الفصل بين السلطات مع تعاونها.

الدبلوماسية الدولية وإرث المونديال

تميز عهد الشيخ حمد بنشاط دبلوماسي لافت وانفتاح اقتصادي وثقافي واسع، أصبحت معه الدوحة قِبلة للمؤتمرات السياسية والاقتصادية والعلمية، ولعبت الدبلوماسية القطرية في عهده أدواراً رائدة في حل النزاعات الدولية واحتواء الصراعات الإقليمية.

وأسفرت الاستثمارات الطموحة وغير التقليدية التي انتهجتها الدولة تحت قيادته عن فوز قطر التاريخي باستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2022، كأول دولة عربية وإسلامية تحظى بهذا الشرف، والذي أُعلن عنه في كانون الأول/ ديسمبر 2010.

ونال الشيخ حمد خلال مسيرته العديد من الأوسمة والقلادات الرفيعة من دول عربية وأجنبية تقديراً لجهوده في تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير مجالات التعاون الدولي.

وفي 25 حزيران/ يونيو 2013، أعلن الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني في خطاب تاريخي تسليم مقاليد الحكم لولي عهده، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ليحمل من يومها لقب "الأمير الوالد".