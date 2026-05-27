دولة تغلق حدودها مع الكونغو بسبب "إيبولا"

شفق نيوز- متابعة

قررت السلطات الأوغندية، يوم الأربعاء، إغلاق الحدود مع جمهورية الكونغو الديمقراطية، عقب ارتفاع عدد الإصابات بفيروس "إيبولا".

وجاء القرار من قبل فريق محلي لمكافحة "إيبولا"، بقيادة نائبة الرئيس جيسيكا ألوبو، بعد تزايد عدد العاملين في القطاع الصحي الأوغندي الذين تعرضوا للفيروس نتيجة احتكاكهم بمرضى قادمين من الكونغو عبروا الحدود قبل الإعلان الرسمي عن تفشي المرض في 15 أيار/ مايو.

وسجلت أوغندا 7 حالات إصابة بـ"إيبولا"، من بينها أول حالة لرجل يبلغ من العمر 59 عاماً توفي في العاصمة كمبالا يوم 14 أيار/ مايو.

ورغم أن عدد الإصابات في أوغندا لا يشهد ارتفاعاً حاداً، فإن عدد الأشخاص الذين تعرضوا للعدوى عبر العاملين الصحيين آخذ في الازدياد.

في السياق، قالت ديانا أتوين، الأمينة الدائمة بوزارة الصحة الأوغندية، في إشارة إلى العاملين الصحيين: "لديهم عائلات، ولذلك فإن عدد المخالطين في تزايد".