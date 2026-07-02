دمشق: مستعدون للقاء حزب الله إذا اقتضت المصلحة

شفق نيوز- بيروت

أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، خلال زيارته إلى لبنان، يوم الخميس، أنه لا توجد حالياً أي لقاءات مع حزب الله، لكنه أبدى استعداد دمشق لإجراء مثل هذه اللقاءات "إذا اقتضت المصلحة"، في وقت شدد فيه الرئيس اللبناني جوزيف عون على أهمية التنسيق مع سوريا لضبط الحدود ومنع تهريب الأشخاص والأسلحة.

وقال الشيباني، خلال لقائه رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، إن دمشق لا تعتزم عقد لقاء مع حزب الله في الوقت الراهن، مضيفاً أن ذلك يبقى وارداً إذا استدعت المصلحة ذلك.

من جانبه، أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون حرص بلاده على استقرار سوريا، كما تحرص دمشق على استقرار لبنان، مشيراً إلى ارتياحه لمستوى التنسيق القائم بين الجانبين، ولا سيما في ملف ضبط الحدود ومنع تهريب الأشخاص والسلاح.

وأضاف عون أن الرئيس السوري أحمد الشرع أكد له في أكثر من مناسبة أن دور سوريا "لن يكون كما كان في الماضي"، وأن دمشق تسعى إلى فتح صفحة جديدة في العلاقات مع لبنان، مرحباً بتشكيل اللجنة العليا المشتركة بين البلدين للحفاظ على مصالحهما.

ووصل الشيباني إلى بيروت، اليوم الخميس، في أول زيارة رسمية له منذ تداول تقارير عن احتمال تولي القوات السورية مهام تتعلق بمواجهة حزب الله في لبنان، وهي معلومات سبق أن نفى الرئيس السوري أحمد الشرع صحتها، مؤكداً عدم وجود أي انتشار سوري داخل الأراضي اللبنانية.