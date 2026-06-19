دمشق: صادراتنا للسوق العراقية تواجه تحديات أبرزها المنافسة التركية

شفق نيوز- دمشق

أكد رئيس جمعية العلوم الاقتصادية في غرفة التجارة السورية محمد حلاق، يوم الجمعة، أن الصادرات السورية إلى السوق العراقية تواجه مجموعة من التحديات، فيما أشار إلى أن المنافسة التركية باتت تشكل أحد أبرز العوامل الضاغطة على المنتج السوري.

وقال حلاق لوكالة شفق نيوز، إن التحديات اللوجستية تتمثل في مشكلات النقل والمعابر الحدودية وما يرتبط بها من إجراءات تؤثر في انسيابية حركة البضائع، بينما تتجسد التحديات التقنية في طبيعة المنافسة داخل السوق العراقية، حيث يتمتع المنتج التركي بعدة مزايا تفضيلية، أبرزها القدرة على تقديم أسعار منافسة، وتوفير منتجات مشابهة للمنتجات السورية، إضافة إلى امتلاكه رؤوس أموال تشغيلية كبيرة تتيح له إنشاء منظومات مستودعات وشبكات توزيع قادرة على تلبية احتياجات السوق العراقية بسرعة وكفاءة".

وأشار إلى أن فتح المعابر بين سوريا والعراق يسهم في تسهيل حركة التجارة، إلا أن التحديات لم تعد تقتصر على النقل فقط، بل تشمل أيضاً تغير أذواق المستهلك العراقي وتبدل أنماط الطلب والاحتياجات، في ظل تعدد الخيارات المتاحة أمام المستهلك واشتداد المنافسة بين المنتجات المستوردة.

وأضاف أن تراجع القوة الشرائية وانخفاض السيولة النقدية في السوق العراقية أسهما في تغيير بيئة الأعمال، مقارنة بفترات سابقة شهدت نشاطاً تجارياً أكبر وقدرة على تنظيم المعارض التجارية بصورة أوسع، لافتاً إلى أن عدم توفر المنتجات السورية بشكل مستمر وضعف الحضور التسويقي والمعارض الدائمة أثرا سلباً على مكانة المنتج السوري في السوق العراقية.

وبين حلاق أن عامل السعر أصبح المحدد الأساسي لقرار الشراء لدى المستهلك، سواء في العراق أو في العديد من الأسواق الأخرى، مؤكداً أن المنتجات ذات الأسعار الأقل والجودة المقبولة تحظى بفرص أكبر في التداول والانتشار.

وأكد حلاق أن الفرص ما تزال متاحة أمام المنتجات السورية في السوق العراقية، نظراً لما تتمتع به من سمعة جيدة وثقة لدى المستهلك العراقي، إلا أن تعزيز حضورها يتطلب دعماً أكبر للمنتج المحلي، وتخفيض تكاليف الإنتاج والنقل، وضمان وصول البضائع بسرعة واستمرارية إلى الأسواق المستهدفة، مشدداً على أن القدرة التنافسية السعرية تبقى العامل الحاسم في استعادة الحصة السوقية للمنتجات السورية.