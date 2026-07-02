دمشق: حصيلة التفجير قرب القصر العدلي 15 قتيلا وجرحيا

شفق نيوز- دمشق

أعلن مدير الإسعاف والطوارئ السورية، أحمد البكور، يوم الخميس، عن تسجيل 4 وفيات و11 إصابة جراء الانفجار الذي وقع في مقهى بالقرب من القصر العدلي في شارع النصر بمدينة دمشق.

وقال البكور، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء السورية الرسمية، إن فرق الإسعاف نقلت 14 حالة إلى مشفى المجتهد، بينها 4 وفيات و10 إصابات متفاوتة الخطورة، فيما جرى نقل مصاب آخر إلى مشفى الهلال الأحمر السوري لتلقي العلاج.

وكان انفجارا قد وقع في مقهى بالقرب من القصر العدلي في شارع النصر وسط دمشق، مخلفاً ضحايا وأضراراً مادية، فيما لم يعرف حتى الآن سبب الانفجار.

ويُعد المقهى الذي شهد الانفجار من الأماكن التي تشهد حركة نشطة بشكل يومي، إذ يرتاده بصورة دائمة محامون ومراجعون وزوار القصر العدلي، نظراً لموقعه المحاذي لمجمع المحاكم في شارع النصر وسط دمشق.