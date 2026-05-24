دمشق تنفي تفشي "الحمى القلاعية" وتدعو بغداد لمراجعة حظر استيراد المواشي

شفق نيوز- دمشق

نفت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية، يوم الأحد، وجود أي تفشٍ لمرض الحمى القلاعية في سوريا، مؤكدة أن المعلومات التي استندت إليها وزارة الزراعة العراقية لتعليق عبور المواشي السورية عبر الأراضي العراقية "عارية عن الصحة".

وقال مدير العلاقات في الهيئة مازن علوش، لوكالة شفق نيوز، إن "الجانب السوري تواصل بشكل مباشر مع الجانب العراقي، وأبلغه رسمياً بعدم وجود أي وباء أو انتشار مرضي يستدعي اتخاذ إجراءات من هذا النوع".

وأضاف أن "قرارات الحجر البيطري أو منع الاستيراد والعبور يجب أن تستند إلى حالات موثقة وفق المعايير البيطرية الدولية، لا إلى معلومات غير مؤكدة أو تقديرات غير دقيقة".

وأشار علوش، إلى أن "تصدير المواشي السورية ما يزال مستمراً بشكل طبيعي عبر الأردن والموانئ السورية، من دون تسجيل أي اعتراضات صحية من الدول المستوردة"، معتبراً أن "ذلك يدحض الادعاءات المتعلقة بوجود تفشٍ وبائي".

ولفت إلى وجود "أطراف مستفيدة من تحويل مسارات الترانزيت بعيداً عن العراق"، مبينا أن "الهيئة عملت خلال الفترة الماضية على الدفع باتجاه إصدار القرار بما يضر بحركة النقل والتبادل التجاري السوري مع دول الخليج عبر الأراضي العراقية".

وتابع علوش، قائلاً إن "الهيئة مستمرة في التنسيق مع الجهات السورية المختصة والجانب العراقي لمعالجة الملف، ووقف الإجراءات غير المبررة التي قد تؤثر على مصالح المربين والتجار وحركة التبادل التجاري بين البلدين".

وكانت وزارة الزراعة العراقية قد قررت تعليق عبور المواشي السورية ترانزيت عبر العراق، كإجراء احترازي لحماية الثروة الحيوانية ومنع انتقال الأمراض العابرة للحدود، بعد تداول معلومات عن وجود إصابات بالحمى القلاعية داخل سوريا.

وكانت دائرة البيطرة العراقية، أعلنت يوم الجمعة الماضي، اتخاذ إجراءات احترازية مشددة عقب ورود معلومات عن تسجيل إصابات بمرض الحمى القلاعية في منطقة الرقة السورية.