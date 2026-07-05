دمشق تكشف تفاصيل اتفاقها المائي مع بغداد: تنسيق فني وتبادل للبيانات

شفق نيوز- دمشق

كشفت وزارة الطاقة السورية، يوم الأحد، تفاصيل المحضر الفني الموقع مع وزارة الموارد المائية العراقية قبل أسبوع، مؤكدة أن الاتفاق يهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في إدارة الموارد المائية العابرة للحدود، وتبادل البيانات الهيدرولوجية، إلى جانب إعادة تفعيل اللجنة الفنية الثلاثية التي تضم سوريا والعراق وتركيا.

وقال مدير المياه الدولية في وزارة الطاقة السورية، عبادة المبيض، لوكالة شفق نيوز، إن "المحضر الفني يتضمن عدداً من البنود الرئيسة، أبرزها استمرار التبادل الدوري للبيانات الهيدرولوجية والتشغيلية المتعلقة بتصاريف نهر الفرات، ولا سيما في حالات الشح المائي أو الزيادات المفاجئة في الإطلاقات المائية، بما يضمن سرعة الاستجابة واتخاذ الإجراءات المناسبة".

وأشار إلى أن "الاتفاق نص أيضاً على العمل لإعادة تفعيل اللجنة الفنية الثلاثية المشتركة بين سوريا والعراق وتركيا، بالتوافق بين الدول الثلاث، إلى جانب تعزيز التنسيق مع الجمهورية التركية بوصفها دولة المنبع، بما يحفظ الحقوق المائية المشروعة لسوريا والعراق وفق قواعد القانون الدولي".

ووفقاً للمبيض، فإن المحضر يتضمن استئناف برامج تبادل الخبرات والدورات التدريبية بين الجانبين في مجالات الرصد الهيدرولوجي، وتشغيل السدود، وإدارة الشح المائي، ونظم الإنذار المبكر، بهدف رفع كفاءة الكوادر الفنية وتطوير آليات إدارة الموارد المائية.

وتابع قائلاً إن أهمية هذا التعاون تكمن في ترسيخ إطار مؤسسي دائم للتنسيق الفني بين سوريا والعراق، بما يسهم في تحسين إدارة مياه نهر الفرات، وتوحيد المواقف الفنية بشأن قضايا المياه المشتركة، وتعزيز حماية الحقوق المائية للبلدين.

وفيما يتعلق بآليات تبادل البيانات، أوضح المبيض، أن "الاتفاق ينص على استمرار تبادل المعلومات الخاصة بتصاريف نهر الفرات في مواقع جرابلس والبوكمال والحصيبة، مع التركيز على توفير بيانات دقيقة وفورية خلال فترات الشح المائي والفيضانات، بما يدعم تحسين تشغيل السدود وإدارة الإطلاقات المائية، وتطوير أنظمة الرصد والإنذار المبكر لمتابعة المتغيرات الهيدرولوجية".

وبحسب المسؤول السوري، فإن الاتفاق يفتح المجال أمام تنفيذ مشاريع مشتركة مستقبلية، من أبرزها دراسة إنشاء محطة قياس هيدرولوجية مشتركة ثلاثية الأطراف في جرابلس تعتمد منهجية موحدة للرصد، إضافة إلى دراسة تطوير محطة الحصيبة لتصبح منصة للتبادل الآلي للبيانات بين سوريا والعراق.

يذكر أن وزارة الموارد المائية العراق ووزارة الطاقة في سوريا وقّعت، يوم الخميس الماضي، محضر الاجتماع الفني الثنائي العراقي – السوري بشأن التعاون في إدارة الموارد المائية المشتركة وتبادل البيانات الفنية.

وجرت مراسم التوقيع في ختام أعمال الاجتماع الذي عُقد في مقر الوزارة ببغداد، برئاسة الوكيل الفني لوزارة الموارد المائية حسين عبد الأمير بكه، و معاون وزير الطاقة لشؤون المياه والكهرباء في سوريا أسامة خالد أبو زيد، وبمشاركة الوفدين الفنيين المختصين من الجانبين.

وذكرت وزارة الموارد العراقية في بيان، أن الجانبين أكدا خلال الاجتماع أهمية استمرار الحوار الفني المباشر، وتعزيز قنوات التواصل بين المختصين، وتطوير التعاون الثنائي في مجال إدارة الموارد المائية المشتركة، بما يسهم في دعم الجهود الفنية والمؤسسية للبلدين، وتبادل الخبرات، وتحسين آليات المتابعة والتنسيق.