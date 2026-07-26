دبلن.. موظف بمتحف وطالبة قانون متهمان بحيازة متفجرات

شفق نيوز- دبلن

وجهت السلطات القضائية الإيرلندية، تهمة حيازة متفجرات إلى موظف في أحد متاحف العاصمة دبلن، بعد العثور على قنبلة داخل سيارة.

ومثل سايمون أودونوفان، الذي يقيم في منطقة سبيرين رود بدبلن، أمام المحكمة الجنائية الخاصة، حيث وُجهت إليه تهمة حيازة مادة متفجرة في شارع سانت لورنس بمنطقة تشابل إيزود في دبلن بتاريخ 22 تموز/ يوليو الجاري.

وخلال جلسة المحكمة، تبيّن أن أودونوفان يعمل في متحف كولينز باراكس الوطني التابع للمتحف الوطني الأيرلندي.

وكانت الشرطة قد أوقفت سيارة على الطريق السريع N2 قرب كاريكماكروس، بالقرب من الحدود الأيرلندية، يوم الأربعاء، قبل أن تكشف التحقيقات عن وجود مادة متفجرة داخلها.

كما وُجهت، أول أمس الجمعة، تهمة مرتبطة بالحادث نفسه إلى طالبة القانون إيزوبيلّا بيري سوليفان (25 عاماً)، من مقاطعة كيلدير، بعد اتهامها بحيازة متفجرات.

وقال محاميها إنها طُلب منها نقل حقيبة إلى أيرلندا الشمالية، وإنها لم تكن على علم بمحتوياتها.

وخلال جلسة المحكمة، قال المحقق شين نون إنه ألقى القبض على أودونوفان، مساء الجمعة، وأبلغه بالتهمة الموجهة إليه.

وأوضح محاميه داراغ ماكين أنه لم يتلق تعليمات كاملة من موكله بسبب مشاركته في إضراب احتجاجاً على تغييرات تتعلق برسوم المساعدة القانونية الجنائية، وأن حضوره أمام المحكمة جاء بصفة مؤقتة.

وقال أودونوفان للقاضي باتريك ماكغراث إنه "لا يملك أي تمثيل قانوني"، وطلب الاستفادة من خدمات المحامي الحاضر إلى جانبه.

وقررت المحكمة احتجازه رهن التوقيف حتى يوم الاثنين.