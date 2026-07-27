إدانات عربية لمحاولة استهداف منشآت سعودية بمسيّرات أُطلقت من العراق

شفق نيوز- متابعة

توالت الإدانات الخليجية والعربية، يوم الاثنين، لمحاولة استهداف منشآت نفطية في المملكة العربية السعودية بواسطة طائرات مسيّرة زعمت الرياض أنها أطلقت من الأراضي العراقية.

ووفقا لبيانات متتالية اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، أن هذه الاعتداءات تمثل "تصعيداً خطيراً وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي"، وتشكل تهديداً مباشراً لأمن واستقرار المنطقة.

من جانبها، أعربت الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولة استهداف منشآت بترولية في المنطقتين الشرقية والرياض، معتبرة أن الهجوم يعد انتهاكاً لسيادة المملكة وسلامة أراضيها، وخرقاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2817.

كما أدانت دولة قطر الهجوم، مؤكدة تضامنها مع السعودية ورفضها لأي اعتداء يهدد أمنها واستقرارها.

بدورها، دانت وزارة الخارجية السورية "بأشد العبارات" محاولة استهداف المنشآت النفطية السعودية عبر طائرات مسيّرة أطلقتها ميليشيات تابعة لإيران من الأراضي العراقية، معتبرة أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكاً لأمن المملكة واستقرارها وتهديداً لأمن المنطقة.

وأعلنت وزارة الدفاع السعودية، في وقت سابق من اليوم الاثنين، اعتراض وتدمير عدد من الطائرات المسيّرة التي قالت إنها انطلقت من الأراضي العراقية، وحاولت استهداف منشآت بترولية في المنطقتين الشرقية والرياض.