"داعش" يتبنى هجوماً على الجيش السوري شمال شرق البلاد

شفق نيوز- دمشق

أعلن تنظيم "داعش"، يوم السبت، مسؤوليته ‌عن هجوم وقع قرب مدينة منبج في محافظة حلب شمال شرق سوريا، وذلك عبر حسابه على "التليغرام" بحسب ما نقلته "رويترز".

وفي وقت سابق من اليوم السبت، قالت وزارة الدفاع السورية، إن جنديين قتلا في هجوم شنه مسلحون مجهولون قرب منبج، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

ويأتي ‌الهجوم ⁠في خضم سلسلة من الهجمات التي تبناها تنظيم داعش منذ شباط/ فبراير عندما أعلن التنظيم ما وصفها بأنها مرحلة جديدة من ⁠العمليات ضد حكومة الرئيس السوري أحمد الشرع.