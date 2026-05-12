"داعش" يتبنى استهداف الجيش السوري والكويت تعتقل 4 ضباط إيرانيين

شفق نيوز- دمشق/ الكويت

أعلن تنظيم "داعش"، يوم الثلاثاء، مسؤوليته عن هجوم وقع في شرق سوريا وأسفر عن مقتل جنديين من الجيش السوري، من جانب آخر اعتقلت السلطات الكويتية أربعة ضباط من الحرس الثوري الإيراني، كانوا يحاولون التسلل إلى أراضيها بهدف "تنفيذ أعمال عدائية".

وذكر التنظيم في بيان مقتضب نشرته وكالة "أعماق" التابعة له أن عناصره قتلوا وجرحوا 6 من الجيش السوري خلال كمين في محافظة الحسكة بشمال شرق البلاد.

من جهتها، ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، أمس الاثنين، أن جنديين من الجيش السوري قُتلا وأصيب آخرون في هجوم شنه مجهولون على حافلة في ريف الحسكة.

أما في الكويت، فقد أفادت وزارة الداخلية الكويتية في بيان تابعته وكالة شفق نيوز، بإلقاء القبض على أربعة ضباط من الحرس الثوري الإيراني حاولوا دخول البلاد على متن قارب صيد، واشتبكوا مع جنود كويتيين، ما أسفر عن إصابة جندي واحد وفرار 2 من العناصر المتسللة.

وبحسب البيان، فإن المقبوض عليهم هم "عقيد بحري أمير حسين عبد محمد زراعي، وعقيد بحري عبدالصمد يداله قنواتي، ونقيب بحري أحمد جمشيد غلام رضا ذو الفقاري، وملازم أول بري محمد حسين سهراب فروغي راد".

وأعلنت الداخلية الكويتية أن الأربعة "اعترفوا" بتكليفهم من قبل الحرس الثوري الإيراني بالتسلل إلى جزيرة بوبيان، وهي مركز تجاري ولوجستي رئيسي، في الأول من أيار/ مايو الجاري "لتنفيذ أعمال عدائية تجاه الكويت".