إدارة ترمب تستأنف إجراءات ترحيل الطالب المؤيد للفلسطينيين

شفق نيوز- واشنطن

أفادت وكالة "رويترز"، يوم الخميس، بأن مجلس استئناف قضايا الهجرة الأميركي باشر مجدداً بتفعيل إجراءات الترحيل ضد الطالب في جامعة كولومبيا "محسن المهداوي" بسبب دعمه للفلسطينيين.

وكانت قاضية الهجرة نينا فروس، قد رفضت في ‌شهر شباط/ فبراير الماضي مساعي إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لترحيل الطالب بجامعة كولومبيا الذي تم إلقاء القبض عليه العام الماضي عقب مشاركته في احتجاجات داعمة للفلسطينيين.

في المقابل، قام ترمب الشهر الماضي بإقالة القاضية نينا فروس ​التي أوقفت مساعيه لترحيل المهداوي.

وألغى مجلس استئناف الهجرة، التابع للمكتب التنفيذي لمراجعة الهجرة بوزارة ⁠العدل، قرار فروس.

ويرى ترمب أن نشطاء مثل المهداوي معادون للسامية ويدعمون التطرف ​ويهددون السياسة الخارجية للولايات المتحدة.

ويقول النشطاء، وبينهم جماعات يهودية، إن الحكومة تخلط ​بين انتقاد الهجوم الإسرائيلي على غزة واحتلالها للأراضي الفلسطينية وبين معاداة السامية، وتخلط كذلك بين الدفاع عن حقوق الفلسطينيين وبين دعم التطرف.

وقال المهداوي في بيان نشره فريقه القانوني ​أمس الأربعاء "تواصل الحكومة استخدام قوانين الهجرة كسلاح لإسكات الأصوات المعارضة".

ووُلد المهداوي ونشأ ​في مخيم للاجئين في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل، وأُلقي القبض عليه في نيسان/ أبريل ⁠2025 عند وصوله لإجراء مقابلة تتعلق بطلبه للحصول على الجنسية الأميركية.

وتم الإفراج عنه بعد أسبوعين من الاحتجاز بناء على أمر قضائي دون أن توجه إليه أي تهمة جنائية.

ويقول الاتحاد الأميركي للحريات المدنية، الذي يمثل المهداوي، ​إن الحكومة لا يمكنها ​ترحيله في ⁠الوقت الحالي لأن اعتقاله لا يزال قيد الطعن في محكمة اتحادية.

وأطلق ترمب حملة قمع ضد الحركات الداعمة للفلسطينيين من ​خلال محاولة ترحيل المتظاهرين الأجانب والتهديد بتجميد تمويل الجامعات ​التي ⁠شهدت احتجاجات ومراقبة نشاط المهاجرين على الإنترنت.

وأثارت حملة القمع مخاوف خبراء حقوق الإنسان بشأن حرية التعبير، والإجراءات القانونية السليمة، والحرية الأكاديمية.

وشهدت جامعات أميركية منذ أواخر ⁠عام 2023 ​تحركات تعبيراً عن رفض حرب إسرائيل في ​غزة. ووصلت الاحتجاجات لذروتها في عام 2024. ورغم تراجع حدة هذه التحركات منذ ذلك الحين، ​فإن تجمعات متفرقة لا تزال تحدث بين الحين والآخر.