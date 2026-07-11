خلال زيارته للضفة الغربية.. مستوطنون يحتجزون نائباً أميركياً

شفق نيوز- الشرق الأوسط

كشف النائب الديمقراطي الأميركي عن كاليفورنيا رو خانا، يوم السبت، عن تعرضه للاحتجاز من مستوطنين مسلحين ببنادق أميركية الصنع خلال زيارة قام بها للضفة الغربية في الآونة الأخيرة.

ونقلت وكالة "رويتيز" خانا قوله خلال تواجده بإحدى القرى الفلسطينية إن مستوطنين يحملون بنادق من طراز (إم-4) حاصروا سيارة فان كان يستقلها خلال جولة في منطقة بجنوب الضفة الغربية يتعرض السكان فيها لهجمات متكررة من جانب المستوطنين.

وأضاف: "كنا في قرية دمرها المستوطنون الإسرائيليون.. دمروا المدرسة ودمروا تلك القرية، وكنا نتفقد ذلك فحسب".

وأوضح خانا: "ثم جاء هؤلاء المجرمون حاملين بنادق من طراز إم.4، وهي بنادق أميركية الصنع، واحتجزونا، وأغلقوا الطريق. ثم اتصلوا بالجيش الإسرائيلي، وكان الجيش الإسرائيلي إلى جانبهم، وليس إلى جانب الأميركيين".

بدوره، قال كاميرون كاسكي، أحد مساعدي خانا والذي كان ضمن المجموعة، إنه جرى احتجازهم لأكثر من ساعة وتوسلوا للسفارة الأميركية في القدس من أجل ⁠المساعدة.

وأضاف كاسكي، أن مجموعة من الضباط، بدا أنهم من الشرطة، تدخلت في نهاية المطاف ما أدى إلى إطلاق سراحهم.

بالمقابل أفاد الجيش الإسرائيلي، بأن قوات من الجيش والشرطة تدخلت بعد تلقي بلاغ عن "قيام مستوطنين بعرقلة الطريق أمام مركبات بالقرب من خربة زنوتة، وهي قرية فلسطينية صغيرة تم تهجير سكانها قسرا بعد هجمات عنيفة شنها المستوطنون في أعقاب هجمات حركة حماس على إسرائيل في 2023".

وأوضح الجيش: "قامت القوات فور وصولها بتفريق المدنيين الإسرائيليين وسمحت للمركبات بالمضي في طريقها".

ويعتبر خانا هو ثاني ديمقراطي يدرس الترشح للبيت الأبيض يزور المنطقة هذا الأسبوع، ففي تل أبيب يوم الأربعاء، قال رام إيمانويل، الذي شغل منصب كبير موظفي البيت الأبيض في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما، إن السياسات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين تقوض الدعم للتحالف الأميركي الإسرائيلي.

وباتت سياسات إسرائيل تجاه الفلسطينيين إحدى القضايا الخلافية البارزة داخل الحزب الديمقراطي قبيل انتخابات التجديد النصفي الأميركية المقررة في تشرين الثاني/ نوفمبر، ‌وساهمت في ⁠خسارة بعض النواب الديمقراطيين الحاليين في الانتخابات التمهيدية أمام منافسين من الجناح اليساري اتهموهم بدعم الحكومة الإسرائيلية اليمينية.

وأظهر استطلاع أجرته رويترز إبسوس، أن نسبة التأييد لإسرائيل بين الديمقراطيين تراجعت من 59% في 2018 إلى 22 بالمئة في أيار/ مايو الماضي.