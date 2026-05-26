"خطورة قصوى".. تحذيرات من حرائق غابات في 5 أقاليم بالمغرب

شفق نيوز- الرباط

دعت السلطات في المغرب، سكان المناطق المجاورة للغابات في 5 أقاليم إلى توخي الحيطة والحذر، بدءاً من اليوم الثلاثاء، وحتى الجمعة المقبل، وسط تحذيرات من اندلاع حرائق فيها.

وذكرت الوكالة المغربية للمياه والغابات الحكومية، في بيان، أن "هناك خطورة قصوى (المستوى الأحمر) لاندلاع حرائق في غابات 5 أقاليم".

وبحسب الوكالة، يتعلق الأمر بأقاليم: الرباط وسلا والصخيرات والقنيطرة والخميسات غربي البلاد.

ودعت إلى "توخي الحيطة والحذر من طرف المواطنين بالمناطق المجاورة للمجالات الغابوية أو العاملين بها وكذلك من طرف المصطافين والزوار".

كما أوضحت الوكالة، أن هناك "خطورة مرتفعة (المستوى البرتقالي) لاندلاع حرائق الغابات في أقاليم طنجة وأصيلة وتاونات وإفران في الشمال والصويرة وأكادير في وسط البلاد.

بينما حددت الوكالة في بيانها "خطورة متوسطة (المستوى الأصفر) في أقاليم وزان وتطوان والمضيق والفنيدق والعرائش وتازة شمالي البلاد.

ودعت المواطنين إلى "تبليغ السلطات المحلية بسرعة في حال رصد أي دخان أو سلوك مشبوه، وتفادي أي نشاط قد يسبب اندلاع الحريق".

وفي عام 2025، التهمت الحرائق حوالي 1728 هكتاراً، تشكل الأعشاب الثانوية والنباتات الموسمية نحو 45% من المساحات المتضررة.

وتغطي الغابات نحو 12% من مساحة المغرب، وتتعرض سنوياً لحرائق تتفاوت في شدتها حسب الظروف المناخية والسلوك البشري.