خرقاً للهدنة وتعقيداً لمسار القاهرة.. غارة إسرائيلية تقتل عائلة فلسطينية وسط غزة

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أفاد مسؤولون فلسطينيون في صحة غزة، يوم الأربعاء، بمقتل رجل وزوجته وابنتهما البالغة من العمر 6 سنوات بغارة جوية إسرائيلية استهدفت القطاع.

ونقلت وكالة "رويترز" عن المسعفين قولهم إن الغارة استهدفت مبنى سكنياً في دير البلح وسط قطاع غزة، وأسفرت عن إصابة أحد أبناء العائلة.

وأضاف المسعفون أن غارة جوية إسرائيلية استهدفت حي الشيخ رضوان بمدينة غزة أسفرت عن مقتل شخص.

وذكر مسؤولون في قطاع الصحة أن هؤلاء القتلى الأربعة ينضمون إلى أكثر من 1100 فلسطيني، ⁠معظمهم من المدنيين، قتلوا في هجمات إسرائيلية منذ سريان وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي بين إسرائيل وحركة حماس.

ويأتي هذا التصعيد في وقت اختتم فيه قادة حماس جولة أخرى من محادثات الهدنة في القاهرة يوم أمس الثلاثاء، والتي تهدف إلى تنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للسلام في غزة.

وقالت مصادر مطلعة إن المحادثات شملت نزع سلاح الحركة وانسحاب الجيش الإسرائيلي من القطاع، وأضافت أنه لم يتحقق تقدم يذكر وسط انعدام ثقة كبير بين الجانبين.

وتشمل المرحلة الثانية أيضاً السماح للجنة تكنوقراط فلسطينية مدعومة من الولايات المتحدة بتسلم السلطة من حماس ونشر قوة أمنية دولية وبدء إعادة إعمار قطاع غزة ‌الذي دمرته ⁠الحرب.