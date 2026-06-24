خدم في العراق.. إجبار قائد القوات الأميركية في أوروبا على التقاعد مبكراً

شفق نيوز- واشنطن

أفادت صحيفة "فاينانشيال تايمز"، يوم الأربعاء، بأن الجنرال سي دي دوناهيو، أعلى قائد عسكري للقوات البرية الأميركية في أوروبا، تم إجباره على التقاعد مبكراً من الخدمة العسكرية.

وأصبح دوناهيو، أحدث "ضحايا" حملة التطهير التي يشنها وزير الحرب بيت هيجسيث ضد كبار الضباط في القوات المسلحة.

وبحسب ما أوردته الصحيفة، فإن دوناهيو، وهو ضابط مخضرم في القوات الخاصة ويحظى باحترام واسع، ولعب دوراً محورياً في جهود الولايات المتحدة لمساعدة أوكرانيا في حربها ضد روسيا، سيعلن عن تقاعده اليوم الأربعاء.

ويأتي إجبار دوناهيو على الاستقالة بعد شهرين فقط من إقالة هيجسيث للجنرال راندي جورج من منصب رئيس أركان الجيش، في خطوة أثارت استياءً واسعاً بين الضباط في مختلف أنحاء الجيش الأميركي.

ويتزامن توقيت إقالة دوناهيو مع استعداد البنتاغون لخفض مستوى القيادة في أوروبا، وفي ظل تصعيد الرئيس دونالد ترمب للضغط على أوروبا لتحمل المزيد من المسؤولية عن دفاعها والحرب في أوكرانيا.

وأصبح دوناهيو، الجنرال ذو الأربع نجوم الذي خدم في العراق وسوريا ومناطق قتال أخرى، آخر جندي أميركي يغادر أفغانستان بعد أن أمر الرئيس آنذاك جو بايدن بسحب القوات من البلاد عام 2021.

ولم يتضح سبب إقالة هيجسيث لدوناهيو، لكن وزير الحرب كان من أشد المنتقدين لطريقة تعامل إدارة بايدن مع الانسحاب الفوضوي من أفغانستان، وأمر بفتح تحقيق في ملابساته.