ختام أول أيام الجولة السابعة من المفاوضات اللبنانية - الإسرائيلية

جولة مفاوضات سابقة في واشنطن - 3 حزيران 2026 (أ ف ب)

شفق نيوز- روما

اختتمت في العاصمة الإيطالية روما، مساء الثلاثاء، أعمال اليوم الأول من جولة المفاوضات السابعة المباشرة بين لبنان وإسرائيل برعاية أميركية، والتي تتواصل حتى الخميس.

وتركزت الجلسات على ملف ترسيم الحدود البرية والاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على جنوب لبنان، ولا سيما التفجيرات.

كما شهدت الجلسة مداخلتين مطولتين لكل من السفيرة الأميركية والسفير اللبناني سيمون كرم حول آليات تنفيذ اتفاق الإطار واستكمال مسار التفاوض.

وتأتي الجولة في ظل سعي لبنان إلى تحقيق انسحابات إسرائيلية متتالية من الجنوب وصولاً إلى الانسحاب الكامل.

وتشير التقديرات في بعبدا إلى أن إسرائيل قد لا توافق في هذه المرحلة على إقرار "منطقة تجريبية" جديدة، إلا أن ذلك يبقى في إطار التقديرات وليس قراراً نهائياً، مع استمرار المفاوضات خلال اليومين المقبلين.

وأبرم لبنان وإسرائيل في 26 حزيران/ يونيو الماضي اتفاق إطار بعد خمس جولات تفاوضية، ينص خصوصاً على نزع سلاح حزب الله وانسحاب إسرائيل تدريجياً من الأراضي التي تحتلها في جنوب لبنان، وانتشار الجيش اللبناني بدءاً من "مناطق تجريبية".

ومن جهته، جدد حزب الله، الثلاثاء، رفضه للمفاوضات المباشرة مع إسرائيل، معتبراً أنها "لن تجلب للبنان إلا العار والذل والخيبة والتنازلات المتتالية".