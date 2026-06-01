خبير إستراتيجي أميركي لشفق نيوز: إسرائيل لن تنسحب من لبنان دون منطقة عازلة

شفق نيوز- واشنطن

مصطفى هاشم

حذر مدير برنامج "الإستراتيجية والعقيدة" في مؤسسة "راند" الأميركية، رافائيل كوهين، يوم الاثنين، من "هشاشة" اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، الذي أعلنه الرئيس الأميركي دونالد ترمب، مشيراً إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيواجه ضغوطاً داخلية لعدم الانسحاب من لبنان والحفاظ على منطقة عازلة طالما احتفظ حزب الله بقوته العسكرية.

قال كوهين، في حديث لوكالة شفق نيوز، إن "نجاح وقف إطلاق النار يعتمد بالأساس على الأفعال على الأرض، وطالما استمر حزب الله في إطلاق النار على شمال إسرائيل، فإن توقعاتي هي أن الإسرائيليين سيردون بالمثل، بغض النظر عما أعلنه الرئيس ترمب".

وأضاف أن "الأيام وحدها ستثبت ما إذا كانت التهدئة ستصمد"، محذراً من أن "الجميع رأى سيناريوهات مشابهة تنهار في السابق".

وحول فرص انسحاب الجيش الإسرائيلي من الجنوب اللبناني، استبعد الخبير الإستراتيجي "حدوث ذلك قريباً دون ضمانات أمنية واقعية"، موضحاً أن "مسألة الانسحاب ستكون مرهونة بما سيحدث لحزب الله".

وتابع: "من وجهة نظر نتنياهو، سيكون متردداً في سحب قواته في غياب أمن حقيقي في الشمال، طالما ظل حزب الله قوة عسكرية متماسكة، سيكون هناك ضغط قوي داخل ائتلاف نتنياهو للحفاظ على منطقة أمنية عازلة".

وفيما يخص المسار التفاوضي الأوسع وتأثير التطورات في لبنان على أي صفقة محتملة بين إدارة ترمب وإيران، أشار كوهين إلى أن "السعي الإيراني للربط بين الساحتين يضيف طبقة من التعقيد"، مبيناً أن "الجبهة اللبنانية تعقد الأمور تماماً أمام أي اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، والذي يواجه بطبيعة الحال تحدياته الخاصة".

ووصف المشهد بأنه "مشكلة متعددة الأوجه تتداخل فيها مصالح فاعلين مختلفين، مما يجعل التفاوض على أي اتفاق سلام أكثر صعوبة".

ورغم هذه التعقيدات، أبدى كوهين قناعته بحتمية الوصول إلى تسوية مع طهران في نهاية المطاف"، مؤكداً: "في النهاية سيكون هناك اتفاق.. السؤال ليس هل سيحدث، بل كم من الوقت سيستغرق وكم من الألم سيكلف؟".

وختم حديثه بالقول: "بما أننا لم نصل إلى نتيجة عسكرية حاسمة، فإن المسار الدبلوماسي يصبح ضرورة. الطريقة الوحيدة التي سينتهي بها هذا الصراع هي من خلال نوع من الاتفاق غير المعلن، إن لم يكن اتفاقاً رسمياً، والسؤال الآن هو ما إذا كان هذا الاتفاق قريباً، أم أنه سيستغرق وقتاً أطول للتفاوض على تهدئة دائمة".

يأتي ذلك في وقت أعلن فيه الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم الاثنين، وقف الهجمات المتبادلة بين إسرائيل وحزب الله اللبناني.

وقال ترمب في منشور على منصة "تروث سوشيال"، تابعته وكالة شفق نيوز: "أجريتُ اتصالاً مثمراً مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وأكدنا أنه لن يتم إرسال أي قوات اسرائيلية إلى بيروت، وأن أي قوات كانت في طريقها قد أُعيدت بالفعل".

وأضاف "بالمثل، أجريت اتصالاً جيداً للغاية مع حزب الله عبر ممثلين رفيعي المستوى، واتفقوا على وقف إطلاق النار تماماً، وأن إسرائيل لن تهاجمهم ولن يهاجموا إسرائيل".

وقبل قليل أعلنت السفارة اللبنانية في واشنطن، عن موافقة حزب الله اللبناني، على مقترح أميركا بوقف الهجمات المتبادلة مع إسرائيل، مقابل وقف الضربات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية.

وقالت السفارة في تصريح صحفي تابعته وكالة شفق نيوز، إن "سلطات لبنان تلقت تأكيداً بموافقة حزب الله على المقترح الأميركي بوقف متبادل للهجمات"، مؤكدة أن "الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اتصل بسفيرة بيروت وأبلغها أنه حصل على موافقة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على الترتيب المقترح".