خامنئي يعيد تنصيب ايجئي رئيساً للسلطة القضائية

شفق نيوز- طهران

أصدر المرشد الإيراني مجتبى خامنئي، يوم الأحد، مرسوماً يقضي بإعادة تعيين غلام حسين محسني ايجئي رئيساً للسلطة القضائية.

ونقلت وكالة "فارس"، رسالة موجهة من خامنئي إلى إيجئي قال فيها: "وفقاً لأحكام المادة 157 من الدستور، أعيّن جنابكم رئيساً للسلطة القضائية".

وأضاف خامنئي أن "مجمل المطالب التي أثارها قائدنا الشهيد والنقاط الواردة في رسالتي بتاريخ 28 حزيران/ يونيو تشكّل فاتحة طريق للإصلاح والازدهار وتحقيق سلطة قضائية منشودة".

وأعرب عن أمله أن "ينتفع الشعب الإيراني من ثمار ذلك، بفضل جهودكم المضاعفة، وتعاون القضاة وعناصر الجهاز القضائي".

ويأتي التنصيب بعد ساعات من تشييع المرشد الراحل علي خامنئي في مصلّى طهران، وسط حضور حاشد من الإيرانيين.