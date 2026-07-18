دعا الشعب لـ"التماسك".. خامنئي: إيران وجبهة المقاومة تقدمان دروساً "لا تنسى" لترمب

شفق نيوز- طهران

شدد المرشد الإيراني مجتبى خامنئي، مساء السبت، على ضرورة التمسك بالوحدة وتجنب الانقسام والصراع والاختلافات السياسية في مواجهة الولايات المتحدة الأميركية، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن انتهاك مذكرة التفاهم أثبت عدم جدوى توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترمب وبطلانه.

وأكد خامنئي في رسالة تابعتها وكالة شفق نيوز، أن "من أهم المبادئ في هذا الوقت التمسك بوحدة الكلمة على جميع مستويات الشعب والمسؤولين وفي جميع المجالات، وتجنب الانقسام والصراع، والاختلافات السياسية، في مواجهة العدو الأميركي".

وفيما يتعلق بمذكرة التفاهم، لفت المرشد الإيراني إلى أن "انتهاكها أثبت مجدداً عدم جدوى توقيع الرئيس الأميركي وبطلانه، فالشعب الإيراني لديه دروس لا تُنسى للعدو".

وأضاف مخاطباً "العدو الأميركي" بالقول: "فليعلم أن الأمة الإيرانية وجبهة المقاومة تقدمان له دروساً لا تُنسى، كما تجلى ذلك في شجاعة جنود أبناء الجنوب في هذه الأيام".

ومنذ أيام، تشن الولايات المتحدة موجات متتالية من الضربات على مواقع داخل إيران، مستهدفة على وجه الخصوص مناطق جنوبي البلاد ومنشآت بنية تحتية فيها.

وفي 18 حزيران/ يونيو 2026، وقعت واشنطن وطهران مذكرة تفاهم تضمنت وقف العمليات العسكرية وبدء مفاوضات للتوصل إلى اتفاق أوسع.

لكن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أعلن، في 8 تموز/ يوليو الجاري، انتهاء الاتفاق المؤقت، عقب استهداف 3 سفن في مضيق هرمز، لتستأنف واشنطن ضرباتها داخل إيران، وسط ردود إيرانية متصاعدة في المنطقة.

وتطالب واشنطن بضمان حرية وأمن الملاحة في مضيق هرمز، فيما تتمسك طهران بفرض آلية لتنظيم عبور السفن عبر الممر الاستراتيجي، ما فاقم المخاوف من تعطل صادرات النفط والغاز من المنطقة.