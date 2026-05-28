خامنئي: الوحدة أهم عوامل النصر والمرحلة تتطلب مكافحة الفساد والتضخم

شفق نيوز- طهران

أكد المرشد الإيراني الأعلى مجتبى خامنئي، يوم الخميس، أن الوحدة الوطنية تعد من أهم عوامل الظفر والنصر في مواجهة العدو، داعياً مؤسسات الدولة والبرلمان إلى التعاون لمعالجة الأزمات الاقتصادية وتعزيز الاستقرار الداخلي.

وقال خامنئي، في كلمة نقلتها وسائل إعلام إيرانية، إن المرحلة الحالية تتطلب من النواب والحكومة العمل بروح "جهادية" من أجل إعادة إعمار البلاد، وتحقيق ازدهار الإنتاج وفرص العمل، ومكافحة الفساد والتضخم، إلى جانب ترجيح المصالح الوطنية على الاعتبارات الحزبية والفئوية.

وأضاف أن الشعب الإيراني أثبت خلال الأشهر الماضية "المعدن الحقيقي" له في الإيمان والعمل، معتبراً أن ما وصفه بـ"الدفاع المقدس الثالث" شكّل محطة أظهرت تماسك الإيرانيين وقدرتهم على مواجهة التحديات.

وشدد خامنئي على أهمية التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وسائر المؤسسات لحل مشكلات المواطنين، ولا سيما القضايا الاقتصادية والمعيشية، مؤكداً ضرورة تقديم "مؤشرات واقعية للأمل والمسار المستقر والآفاق الواضحة للمستقبل".

كما دعا إلى اعتماد "التشخيص الصحيح للأولويات" والاستفادة من الدراسات والاستشارات المتخصصة، إلى جانب تعزيز التواصل مع المواطنين ومكافحة الفساد بشكل شامل.

وأكد خامنئي أن من متطلبات المرحلة الحالية "إعلان مواقف شفافة ومقتدرة في مواجهة أطماع المستكبرين"، مع الالتفات إلى "موقع إيران الجديد في المنطقة والعالم"، بحسب تعبيره.