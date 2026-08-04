خاص.. لقاء يجمع الرئيس السوري وقائد "قسد" خلال ساعات في دمشق

شفق نيوز - دمشق

أفاد مصدر حكومي، اليوم الثلاثاء، بأنه من المرتقب عقد لقاء بين الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد) مظلوم عبدي، في العاصمة دمشق خلال الساعات القادمة.

وأشار المصدر، في حديثه لوكالة شفق نيوز، إلى أن اللقاء سيجري في قصر الشعب بالعاصمة السورية بحضور وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ومسؤولة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية إلهام أحمد، مبيناً أن الطرفين سيناقشان سير عملية الاندماج وفق اتفاق 29 كانون الثاني الماضي بين الحكومة السورية و"قسد".

من جانبه، قال مصدر مقرب من "قسد" للوكالة، إن "عبدي سيطالب الشرع بزيادة عدد الألوية العسكرية وعناصر قواته المندمجين في وزارة الدفاع السورية في كل من كوباني ومحافظة الحسكة".

وفي 29 كانون الثاني/يناير الماضي، أعلنت الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية عن اتفاق لإيقاف إطلاق النار بموجب تفاهم شامل، يعتمد عملية دمج متسلسلة للقوات العسكرية والإدارية بين الجانبين.

ويشمل الاتفاق انسحاب القوات العسكرية للطرفين من نقاط التماس، ودخول قوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية إلى مركزي مدينتي الحسكة والقامشلي لتعزيز الاستقرار، وبدء عملية دمج القوات الأمنية في المنطقة وتشكيل فرقة عسكرية تضم ثلاثة ألوية من قوات "قسد"، إضافة إلى تشكيل لواء لقوات كوباني ضمن فرقة تابعة لمحافظة حلب.

كما يتضمن الاتفاق دمج مؤسسات الإدارة الذاتية ضمن مؤسسات الدولة السورية مع تثبيت الموظفين المدنيين، إلى جانب تسوية الحقوق المدنية والتربوية للمجتمع الكوردي وضمان عودة النازحين إلى مناطقهم.