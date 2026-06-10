خاص.. توماس واريك يكشف كواليس استراتيجية ترمب تجاه طهران

شفق نيوز- واشنطن

مصطفى هاشم

كشف توماس واريك، كبير الباحثين في المجلس الأطلسي والنائب الأسبق لمساعد وزير الأمن الداخلي الأميركي لسياسات مكافحة الإرهاب، مساء اليوم الأربعاء، عن كواليس الرؤية الاستراتيجية للرئيس ترمب تجاه طهران، مؤكداً أن مسار التصعيد الحالي يعود إلى "سوء تقدير" في التعامل مع محطات الأزمة السابقة.

وأوضح واريك لوكالة شفق نيوز، أن الرئيس ترمب كان يعتقد أن الضربة الجوية التي وجهتها واشنطن لأهداف عسكرية إيرانية – رداً على إسقاط مروحية (أباتشي) أميركية – ستكون كافية لإنهاء جولة التصعيد ووضع حد للتوترات. إلا أن الرد الإيراني جاء مغايراً للتوقعات، عبر شن 21 هجوماً بطائرات مسيرة وصواريخ استهدفت عدداً من دول الخليج العربية.

وأشار واريك إلى أن هذا التحرك الإيراني أرسل رسالة واضحة للبيت الأبيض، مفادها أن طهران تتبنى استراتيجية التصعيد بدلاً من التهدئة.

وبحسب المسؤول الأمني السابق، فإن هذا السلوك الإيراني دفع ترمب إلى قناعة بأن طهران كانت تماطله وتتجنب التوصل إلى اتفاق حقيقي ينهي برنامجها للأسلحة النووية.

ونتيجة لذلك، خلص واريك إلى أن الرئيس ترمب بات يؤمن بأن "الضغط العسكري" هو الأداة الوحيدة المتبقية التي قد تجبر القيادة الإيرانية على القبول بشروطه للجلوس إلى طاولة المفاوضات.

ومساء اليوم، عقد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اجتماعاً في غرفة العمليات بالبيت الأبيض لبحث خيارات توجيه ضربات جديدة ضد إيران، وذلك بعد ساعات من إعلانه أن الولايات المتحدة ستضرب طهران "مجدداً وبقوة اليوم"، بحسب موقع "أكسيوس" الإخباري.

ونقل الموقع عن مصدرين أميركيين قولهما، إن أحد الخيارات التي يدرسها ترمب يتمثل في تنفيذ عملية واسعة النطاق وقصيرة المدة، بهدف الضغط على إيران لتغيير موقفها في المفاوضات، من دون تقديم تفاصيل إضافية.

وتوعد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، مساء الأربعاء، إيران بهجمات جديدة وشديدة، متهماً طهران بـ"الاستخفاف بعقولنا" في المباحثات الهادفة لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، مضيفاً في تصريحات للصحافيين من البيت الأبيض، أن واشنطن "ستوجه ضربات قوية مجدداً اليوم، كما فعلنا بالأمس".

كما أوضح أن بلاده تريد "اتفاقاً حقيقياً وفعّالاً"، مشدداً على أن "إيران وافقت على عدم امتلاك النووي والآن عليهم التوقيع".

يشار إلى أن الولايات المتحدة، كانت شنت مساء أمس الثلاثاء، غارات على مواقع عدة في الجنوب الإيراني، إثر تأكيد الرئيس الأميركي أن طهران أسقطت طائرة هليكوبتر أميركية من طراز "أباتشي" في مضيق هرمز، ما زاد من الشكوك التي تكتنف آفاق السلام بين البلدين.

فيما ردت القوات الإيرانية عبر إطلاق صواريخ ومسيرات نحو قواعد أميركية في الكويت والبحرين والأردن، أفيد عن إسقاطها واعتراضها كلها.

كما جرت مواجهات متبادلة أيضاً بين إسرائيل وإيران، مساء الأحد الماضي وحتى صباح الاثنين، قبل أن يعلن الجانبان وقف الهجمات إثر حث ترمب الطرفين على التهدئة.

بينما شكل هذا التصعيد مزيداً من التعقيد لمساعي التوصل لاتفاق بين واشنطن وطهران ينهي الحرب التي تفجرت في 28 شباط/ فبراير 2026 رغم تكرار الرئيس الأميركي عشرات المرات خلال الفترة الماضية قرب التوصل لتوافق.