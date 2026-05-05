حملة قصيرة.. "سي أن أن" تكشف خططاً عن الجولة الجديدة ضد إيران

شفق نيوز- واشنطن

أفادت شبكة "سي أن أن" الأميركية، يوم الثلاثاء، بأن إسرائيل تُنسق مع الولايات المتحدة في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز، مما يُهدد وقف إطلاق النار مع إيران، بحسب ما نقلته عن مصدر إسرائيلي.

وأوضح المصدر في تقرير ترجمته وكالة شفق نيوز، أن التنسيق يشمل التحضير لجولة جديدة محتملة من الضربات على إيران، والتي ستركز على البنية التحتية للطاقة واستهداف مسؤولين إيرانيين كبار. وقد تم إعداد معظم هذه الخطط وتنفيذها عشية وقف إطلاق النار في أوائل نيسان/ أبريل الماضي.

وكشف المصدر، أن "النية هي شن حملة قصيرة تهدف إلى الضغط على إيران لتقديم المزيد من التنازلات في المفاوضات".

لكن المصدر أكد أن أي قرار باستئناف الأعمال العدائية يعود في نهاية المطاف إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب. وقد ازداد إحباط ترمب من جمود المفاوضات وعدم القدرة على فتح مضيق هرمز، ولكنه أشار أيضاً إلى أنه لا يرغب في استئناف صراع شامل مع إيران.

كما نقلت الشبكة عن مسؤول إسرائيلي بأن تل أبيب أبدت تشككاً خارجياً حيال فرص إجراء مفاوضات بين إيران والولايات المتحدة، إلا أن إطلاق إيران للصواريخ باتجاه الخليج يوم أمس الاثنين قد عجّل من الاستعدادات لاحتمال تصعيد الأعمال العدائية.

ووفقاً لمصدر إسرائيلي مطلع على الأمر، فقد أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال الأسبوع الماضي مشاورات في منتديات أمنية محدودة تخضع لرقابة مشددة.

كما أصدر نتنياهو تعليماته للوزراء بعدم الإدلاء بأي تصريحات علنية بشأن إيران، وفقاً للشبكة الأميركية.