أحمدي نجاد ينفي تقريراً أميركياً عن عملية إسرائيلية لإعادته إلى الحكم

شفق نيوز- طهران

نفى الرئيس الإيراني الأسبق، محمود أحمدي نجاد، يوم الثلاثاء، صحة ادعاءات عن تنفيذ جهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الموساد" عملية سرية لإعادته إلى السلطة.

وذكر المكتب الإعلامي لنجاد في بيان أن الادعاءات التي نشرتها صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية تهدف إلى "تضليل الرأي العام وشن حرب نفسية ضد إيران".

وأكد البيان بحسب ما نقله موقع "بهار نيوز" الإيراني، أن هذه الادعاءات لا تعكس الحقيقة، وأن صحيفة نيويورك تايمز معروفة بـ"نشر الأخبار الكاذبة والمفبركة".

وأشار إلى أن أحمدي نجاد "منشغل بأعماله اليومية ويواصل خدمة الشعب الإيراني".

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" قد ذكرت، أمس الاثنين، أن إسرائيل سعت في إطار عملية سرية، إلى التواصل مع محمود أحمدي نجاد بهدف إعادته إلى السلطة كزعيم جديد لإيران، إلا أن هذه المحاولة انتهت بالفشل.