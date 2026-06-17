حماس: توصلنا لتوافقات واسعة لوقف إطلاق النار

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أكدت حركة "حماس"، يوم الأربعاء، توصلها إلى توافقات مع الوسطاء ومبعوث مجلس السلام، إلى توافقات واسعة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وذكرت الحركة في تصريح صحفي: "نواصل المحادثات في القاهرة مع الوسطاء ومبعوث مجلس السلام نيكولاي ملادينوف، لتنفيذ بنود وقف إطلاق النار بغزة".

وتابعت: "توصلنا أمس مع الوسطاء إلى توافقات واسعة بشأن تنفيذ بنود وقف النار"، مبينة أنها تعمل "لتنفيذ ما تبقى من المرحلة الأولى لوقف النار وبدء تطبيق بنود المرحلة الثانية".

وأكدت الحركة: "بحثنا ملف السلاح ضمن مقاربة منطقية ومعقولة ومقبولة لدى الجميع".

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أفادت وسائل إعلام، عن مصدر من فريق مبعوث "مجلس السلام" نيكولاي ملادينوف، وآخر من حركة حماس بوجود مؤشرات إيجابية حول المضي في استكمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الهش في غزة، والمعلن منذ تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وتحدث المصدران بشكل منفصل عن أجواء لقاءات أجراها ملادينوف في القاهرة، مع وفد حماس وممثلي الدول الوسطية في الاتفاق (مصر، وقطر، وتركيا) لدفع تطبيق الخطة التي طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بشأن غزة، واعتمدها مجلس الأمن بقرار في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.