حماس تطالب بتمكين اللجنة الوطنية لإدارة غزة من دخول القطاع

شفق نيوز- الشرق الأوسط

طالبت حركة حماس، مساء اليوم الاثنين، بسرعة تمكين اللجنة الوطنية لإدارة غزة من دخول القطاع.

وأشارت الحركة في بيان، إلى ضرورة بدء اللجنة مهامها فوراً لتفويت الفرصة على إسرائيل.

وأكدت الحركة التزامها بتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار ومواصلة العمل لانتقال إدارة القطاع إلى اللجنة الوطنية.

وشددت على أن الخطوة المسؤولة بحل لجنة الطوارئ الحكومية تأتي ضمن استكمال ترتيبات نقل مهام الإدارة إلى اللجنة الوطنية.

وحذرت حماس من سعي إسرائيل لعرقلة تنفيذ الاتفاق وفرض فراغ إداري لتعميق المعاناة ومنع إعادة الحياة لقطاع غزة.

ودعت الحركة الوسطاء والدول الضامنة الى التحرك العاجل والضغط على الاحتلال لوقف محاولاته عرقلة تنفيذ الاتفاق.

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أعلنت حركة حماس حل "لجنة متابعة العمل الحكومي" التي تعد حكومتها الفعلية في القطاع، بعد نحو عقدين من الإدارة الكاملة لشؤونه.

ومنذ فوزها بالانتخابات التشريعية في عام 2006، سيطرت حماس على القطاع، وعام 2007 أحكمت الحركة قبضتها عليه بعد صراع دامٍ مع حركة فتح، وواصلت إدارة شؤونه كافة.

إلى ذلك أفادت مصادر من حركة حماس وفصائل فلسطينية، بأن اجتماعات جديدة قريبة ستُعقد في العاصمة المصرية القاهرة خلال يومين لـ"سد الفجوات" بشأن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار الهش في قطاع غزة.