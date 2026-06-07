"حماس" تتبنى الهجومين المسلحين في إسرائيل: رد على العمليات في غزة

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أصدرت حركة حماس، يوم الأحد، بياناً علّقت فيه على عمليتي إطلاق النار اللتين وقعتا في مستوطنتي كوخاف يائير وأفرات، معتبرة أنهما جاءتا رداً على العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.

وذكرت الحركة، في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن هذه الأحداث تعكس استمرار المواجهة مع إسرائيل، مؤكدة أن الإجراءات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية لن تؤدي، إلى وقف المقاومة في الضفة الغربية.

وحذرت حماس من تصاعد سياسات الاستيطان ومصادرة الأراضي والاعتقالات والتهجير، معتبرة أن استمرار هذه الممارسات من شأنه زيادة التوتر وتصعيد المواجهات.

كما دعت الحركة المجتمع الدولي إلى التدخل لوقف ما وصفته بالانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، والعمل على محاسبة المسؤولين عنها وفق بيانها.

ويأتي بيان حماس عقب إعلان السلطات الإسرائيلية مقتل شخص وإصابة آخرين في هجوم مسلح استهدف مواقع عدة وسط إسرائيل، فيما تواصل الأجهزة الأمنية الإسرائيلية عملياتها للتحقيق في ملابسات الهجوم وملاحقة المشتبه بهم.