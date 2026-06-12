حصري من البيت الأبيض.. بنود اتفاق طهران وواشنطن: مغايرة للرواية الإيرانية

شفق نيوز- واشنطن/ مصطفى هاشم

كشف البيت الأبيض، يوم الجمعة، تفاصيل ما وصفه بـ"الالتزامات الأساسية" التي وافقت عليها إيران ضمن التفاهم الأخير مع الولايات المتحدة، نافياً صحة البنود التي نشرتها وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية “إرنا” بشأن الاتفاق.

وقال مسؤول رفيع في الإدارة الأميركية، في تصريح خاص لوكالة شفق نيوز، إن ما نشرته وسائل الإعلام الإيرانية "لا يعكس حقيقة ما تم الاتفاق عليه"، معتبراً أن الرواية الإيرانية تتضمن مغالطات تتعلق بجوهر التفاهمات المبرمة بين الجانبين.

وأوضح المسؤول أن الاتفاق ينص على التزام إيران بتدمير المواد النووية الموجودة لديها وإخراجها خارج البلاد، إلى جانب تفكيك البنية التحتية المرتبطة ببرنامجها النووي، نافياً ما أوردته طهران بشأن تأجيل معالجة الملف النووي لمدة 60 يوماً أو استمرار عمليات التخصيب.

وأضاف أن الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة لن يتم بشكل مسبق، مؤكداً عدم الإفراج عن أي دولار قبل تنفيذ إيران التزاماتها، وأن الاتفاق يعتمد بشكل كامل على مبدأ التنفيذ أولاً.

وفي ما يتعلق بمضيق هرمز، شدد المسؤول الأميركي، على أن التفاهم يضمن إبقاء المضيق مفتوحاً أمام حركة الملاحة الدولية، نافياً وجود أي ترتيبات تسمح باستمرار القيود التي فرضتها طهران خلال الفترة الماضية.

وأشار إلى أن الاتفاق يتضمن التزاماً إيرانياً بوقف تمويل الجماعات المصنفة على لوائح الإرهاب، مبيناً أن هذا البند يعد جزءاً أساسياً من التفاهمات التي تم التوصل إليها.

وختم المسؤول تصريحه بالقول: "هذا هو ما وافقوا عليه بالفعل"، معتبراً أن ما يُنشر في الإعلام الإيراني يمثل محاولة لتقديم صورة مختلفة عن الالتزامات التي قبلت بها طهران ضمن الاتفاق.