إحصائية جديدة.. 1450 قتيلاً جراء زلزالي فنزويلا

شفق نيوز- كاراكاس

أفادت وكالة "فرانس برس"، مساء اليوم الأحد، بارتفاع حصيلة الزلزالين في فنزويلا إلى 1450 قتيلاً.

وفي وقت سابق، أفاد رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية خورخي رودريغيز بأن حصيلة الزلزالين الشديدين اللذين ضربا فنزويلا الأربعاء الماضي ارتفعت، يوم أمس السبت، إلى 1430 قتيلاً، لافتاً إلى إصابة 3238 شخصاً.

وجاءت هذه الأرقام بينما واصل رجال الإنقاذ البحث عن ناجين من الزلزالين اللذين بلغت قوتهما 7.2 و7.5 درجات، واللذين ألحقا دماراً بالدولة الواقعة في أميركا الجنوبية.

وكانت العائلات الفنزويلية قد أبلغت عن فقدان ما لا يقل عن 68 ألفاً و900 شخص حتى صباح السبت.

واستخدم فنزويليون يبحثون عن أحبائهم وجيرانهم المجارف والمعدات الثقيلة والحبال وحتى أيديهم العارية فوق أكوام من الخرسانة المنهارة في مختلف أنحاء لا غوايرا، إحدى أكثر الولايات تضرراً في فنزويلا.

وبدأ مطار سيمون بوليفار الدولي الذي أعيد فتحه جزئياً في استقبال رحلات الشحن التي تحمل مساعدات إنسانية.

وقدّرت الأمم المتحدة، يوم أمس السبت، بأن نحو سبعة ملايين شخص ربما تأثروا بالزلزالين اللذين ضربا البلاد.