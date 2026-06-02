حزب الله يهدد إسرائيل بـ"رد أعمق" على أي غارات تستهدف الضاحية

هدد حزب الله اللبناني، يوم الثلاثاء، برد أعمق بحال تجدد ‏الغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، معلناً رفضه لأي اتفاق جزئي مع إسرائيل.

وقال القيادي في حزب الله محمود قماطي، إن الحزب يرفض أي ‏‏"اتفاق جزئي" لوقف إطلاق النار مع إسرائيل.‏

وأضاف: لن نوافق على معادلة "الضاحية مقابل المستوطنات‎"‎‏.‏

وأكد قماطي، أن حزب الله يلتزم بوقف شامل لوقف النار دون ‏العودة إلى ما قبل 2 آذار/ مارس الماضي.‏

ويأتي تصريح القيادي في حزب الله، تزامناً مع انطلاق الجولة ‏الرابعة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، برعاية الولايات ‏المتحدة بمقر وزارة الخارجية الأميركية.

وكان الرئيس اللبناني جوزيف عون، قد أبلغ واشنطن بأنه تلقى ‏من رئيس البرلمان اللبناني ضمانات بأن حزب الله سيلتزم بوقف ‏شامل لإطلاق النار إذا التزمت به إسرائيل‎.‎

في حين أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بعد مكالمة هاتفية ‏مع بنيامين نتنياهو مساء أمس الاثنين، أن إسرائيل لن تهاجم ‏حزب الله وأن الحزب لن يهاجمها، بل نقل تأكيد نتنياهو أنه لن ‏يرسل قوات إلى بيروت، وأن أي قوات أرسلت إلى هناك أعيدت ‏بالفعل.