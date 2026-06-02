حزب الله يهدد إسرائيل بـ"رد أعمق" على أي غارات تستهدف الضاحية
شفق نيوز- بيروت
هدد حزب الله اللبناني، يوم الثلاثاء، برد أعمق بحال تجدد الغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، معلناً رفضه لأي اتفاق جزئي مع إسرائيل.
وقال القيادي في حزب الله محمود قماطي، إن الحزب يرفض أي "اتفاق جزئي" لوقف إطلاق النار مع إسرائيل.
وأضاف: لن نوافق على معادلة "الضاحية مقابل المستوطنات".
وأكد قماطي، أن حزب الله يلتزم بوقف شامل لوقف النار دون العودة إلى ما قبل 2 آذار/ مارس الماضي.
ويأتي تصريح القيادي في حزب الله، تزامناً مع انطلاق الجولة الرابعة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، برعاية الولايات المتحدة بمقر وزارة الخارجية الأميركية.
وكان الرئيس اللبناني جوزيف عون، قد أبلغ واشنطن بأنه تلقى من رئيس البرلمان اللبناني ضمانات بأن حزب الله سيلتزم بوقف شامل لإطلاق النار إذا التزمت به إسرائيل.
في حين أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بعد مكالمة هاتفية مع بنيامين نتنياهو مساء أمس الاثنين، أن إسرائيل لن تهاجم حزب الله وأن الحزب لن يهاجمها، بل نقل تأكيد نتنياهو أنه لن يرسل قوات إلى بيروت، وأن أي قوات أرسلت إلى هناك أعيدت بالفعل.