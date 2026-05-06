حزب الله يعلن تنفيذ 10 عمليات ضد الجيش الإسرائيلي جنوبي لبنان

أعلن حزب الله اللبناني، يوم الأربعاء، تنفيذ 10 عمليات عسكرية بمسيّرات وقذائف مدفعية استهدفت تجمعات وآليات ومواقع للجيش الإسرائيلي جنوبي لبنان.

وذكر الحزب في بيان، أن مقاتليه استهدفوا 4 تجمعات لجنود الجيش الإسرائيلي في بلدة البياضة، التي شهدت تنفيذ 3 هجمات، إضافة إلى بلدة الناقورة باستخدام مسيرات وقذائف مدفعية.

وأضاف أن 4 آليات عسكرية إسرائيلية تم استهدافها بمسيرات في بلدات دير سريان وحولا والقوزح والطيبة.

في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي، إصابة عسكريين اثنين إثر سقوط مسيرتين مفخختين أطلقهما حزب الله جنوبي لبنان.

هذا وقٌتل ستة أشخاص وأصيب آخرون، بقصف جوي إسرائيلي على شرق وجنوب لبنان.

وقال مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان، إن "غارة اسرائيلية على بلدة زلايا في البقاع الغربي أدت إلى سقوط أربعة شهداء من بينهم سيدتان ورجل مسن، وخمسة جرحى من بينهم طفل وثلاث سيدات".

وأشار إلى "استشهاد رئيس بلدية زلايا علي قاسم أحمد وثلاثة من أفراد عائلته، فيما أصيب ثلاثة آخرون بجروح، جراء الغارة التي استهدفت منزلهم في بلدة زلايا في البقاع الغربي شرق لبنان".

وشن الطيران الحربي الإسرائيلي، غارة على دفعتين على وادي النهر بين بلدتي زوطر الشرقية وزوطر الغربية، كما استهدف الطيران المسيّر فجرا، مسعفي "الهيئة الصحية الإسلامية" في بلدة ديركيفا، ما أدى إلى سقوط ثلاثة جرحى.

وشهدت جبهة جنوب لبنان، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، تصعيداً عسكرياً متبادلاً بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله اللبناني، تخللته هجمات بالطائرات المسيّرة والصواريخ، إلى جانب غارات جوية أسفرت عن سقوط ضحايا.