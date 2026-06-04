حزب الله يعلن تدمير دبابات "ميركافا" وإعلام إسرائيلي يتحدث عن قتلى وجرحى

شفق نيوز- بيروت

أعلن حزب الله اللبناني، يوم الخميس، استهداف عدد من دبابات "ميركافا" الإسرائيلية في محيط قلعة الشقيف جنوبي لبنان.

وذكر الحزب في بيان مقتضب اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أنه استهدف دبابة "ميركافا" بصاروخ موجّه في محيط قلعة الشقيف، مؤكداً تدميرها، كما أعلن استهداف دبابتي "ميركافا" أخريين في المنطقة نفسها باستخدام الأسلحة المناسبة، على حد قوله.

في المقابل، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بوقوع قتلى وجرحى في صفوف الجيش الإسرائيلي جراء هجوم وصفته بـ"الصعب" نفذه حزب الله ضد قوة إسرائيلية في جنوب لبنان.

وأشارت وسائل الإعلام العبرية، إلى أن الهجوم استهدف قوات إسرائيلية كانت تعمل في المنطقة الحدودية جنوب لبنان، دون الكشف عن حصيلة رسمية نهائية للخسائر.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، مقتل 3526 شخصاً وإصابة 10733 آخرين منذ بدء الهجمات الاسرائيلية على لبنان في 2 آذار/ مارس الماضي، وسط استمرار الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان على الرغم من إعلان وقف إطلاق النار في واشنطن.