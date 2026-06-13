حزب الله يعلن استهداف قوة إسرائيلية جنوب لبنان وغارات على "مرجعيون"

شفق نيوز- بيروت

أعلن حزب الله، مساء السبت، اشتباكه مع قوة إسرائيلية قال إنها توغلت داخل بلدة مجدل زون جنوبي لبنان، مؤكداً تدمير عدد من الآليات العسكرية خلال المواجهات.

وقال الحزب في بيان نقلته وسائل إعلام لبنانية، إنه رصد قوة إسرائيلية أثناء توغلها في بلدة مجدل زون، واشتبك معها بشكل مباشر، ما أدى إلى تدمير عدة آليات تابعة لها.

وفي بيان آخر، أعلن حزب الله قصف تجمعين للقوات الإسرائيلية بالصواريخ في محيط بلدتي كفرتبنيت ومجدل زون جنوبي لبنان.

بالتزامن مع ذلك، أفادت وسائل إعلام بشن الطيران الإسرائيلي غارتين على بلدة بلاط التابعة لقضاء مرجعيون في جنوب لبنان، من دون ورود معلومات فورية عن حجم الخسائر.

وفي السياق ذاته، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينت) سيعقد اجتماعاً مساء يوم الأحد، لبحث تطورات الاتفاق الجاري بين الولايات المتحدة وإيران وانعكاساته على الجبهة اللبنانية.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوتر العسكري على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، بالتزامن مع حديث متزايد عن مساعٍ دبلوماسية إقليمية ودولية لاحتواء التصعيد.