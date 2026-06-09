حزب الله يشيد بالرد الإيراني ويدعو بيروت لتصحيح مسار العلاقة بطهران

شفق نيوز- بيروت

اعتبر حزب الله اللبناني، يوم الثلاثاء، أن الرد الصاروخي الإيراني على إسرائيل يأتي في إطار ما وصفه بـ"الدفاع عن الشعب اللبناني"، داعياً السلطات اللبنانية إلى "تصحيح العلاقة مع إيران" بما يخدم المصالح الوطنية.

وقال الحزب في بيان له، إن الرد الإيراني يعكس حرصاً على استقرار المنطقة عبر إلزام جميع الأطراف بالاتفاقات القائمة، و"إجبار العدو على الالتزام بها قبل غيره"، على حد تعبيره.

وأضاف أن العملية جاءت بالتزامن مع ما وصفه بالدعم من أنصار الله، ضمن إطار "التنسيق في محور المقاومة لردع الكيان الإسرائيلي"، مشيراً إلى أن الرسالة تهدف أيضاً إلى إيصال موقف واضح للإدارة الأميركية بشأن تداعيات استمرار دعمها لإسرائيل.

وأكد البيان أن إيران تسعى إلى تضمين أي اتفاقات مستقبلية وقفاً شاملاً لإطلاق النار في مختلف الجبهات، خصوصاً في لبنان، معتبراً أن طهران كانت وما تزال داعماً أساسياً للبنان ومقاومته.

كما شدد حزب الله على رفضه للاتهامات التي وُجهت للدور الإيراني في لبنان، معتبراً أنها "لا تعكس الواقع"، وداعياً السلطات اللبنانية إلى "تصحيح العلاقة مع إيران" بما يخدم المصالح الوطنية، وفق البيان.

واختتم الحزب بالتأكيد على استمرار ما وصفه بـ"المقاومة" حتى تحقيق الأهداف التي يراها مشروعة، مهما كانت التكاليف.

وشنت إيران، أمس الأول، هجمات صاروخية على إسرائيل رداً على استهداف الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، قبل أن ترد إسرائيل بقصف صاروخي لعدة مدن إيرانية في تصعيد استمر نحو يوم كامل، ثم أعلن الطرفان وقف إطلاق النار بعد نداء من الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.