حزب الله يستهدف تجمعاً لآليات اسرائيلية وغارات جوية على جنوب لبنان

أعلن حزب الله اللبناني، يوم الثلاثاء، استهداف تجمّع لآليّات الجيش الإسرائيلي في بلدة البياضة بصلية صاروخية.

وذكر حزب الله في بيان، ان مربض المدفعية المستحدث التابع للجيش الإسرائيلي في بلدة ربّ ثلاثين تم استهدافه أيضاً بسربٍ من المسيّرات الانقضاضية.

بالمقابل، أفادت وسائل إعلام، بأن غارة جوية اسرائيلية استهدفت بلدة شوكين جنوبي البلاد.

الى ذلك، ذكرت قناة "كان" الاسرائيلية، أن حزب الله حاول إطلاق صاروخ أرض - جو على مروحية تابعة لسلاح الجو في جنوب لبنان.

ورغم إعلان وقف إطلاق النار، فإن الهجمات المتبادلة بين حزب الله وإسرائيل ما زالت مستمرة لغاية الآن.