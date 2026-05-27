حزب الله يستهدف تجمعات للجيش الإسرائيلي جنوبي لبنان

شفق نيوز- بيروت

كشف حزب الله اللبناني، مساء اليوم الأربعاء، عن قصف واستهداف تجمعات للجيش الإسرائيلي وعدد من الآليات ودبابة، في عدة مناطق جنوبي لبنان.

وذكر الحزب في بيان تناقلته وسائل إعلام: "قصفنا بالصواريخ النوعية تجمعات لقوات العدو الإسرائيلي في محيط بلدة العديسة جنوبي لبنان، وتجمعات أخرى في محيط تلة الخزان في بلدة زوطر الشرقية جنوبي لبنان".

وأضاف: "قصفنا بدفعة صاروخية تجمعا لآليات وجنود العدو الإسرائيلي في بلدة زوطر الشرقية جنوبي لبنان، واستهدفنا بمسيرة انقضاضية دبابة ميركافا إسرائيلية في بلدة زوطر الشرقية جنوبي لبنان".

وتابع الحزب، حديثه قائلاً: "استهدفنا بمسيرتين انقضاضيتين عربة نميرا وتجمعاً للعدو الإسرائيلي في بلدة زوطر الشرقية جنوبي لبنان".

ويأتي ذلك بعد ساعات من إصدار الجيش الإسرائيلي أمراً بإخلاء مدينة صور بجنوب لبنان والمخيمات المحيطة قبل شن ضربات على المنطقة".

ويوم أمس الثلاثاء أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ‏تعميق العمليات ‏العسكرية في لبنان، مؤكداً أن الجيش الإسرائيلي يعمل ‏بقوات ‏كبيرة في لبنان ويقوم بتحصين الحزام الأمني.