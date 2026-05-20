حزب الله يستهدف تجمعات جنود ودبابات للجيش الإسرائيلي جنوبي لبنان

شفق نيوز- بيروت

أكد حزب الله اللبناني، مساء اليوم الأربعاء، استهداف عدة تجمعات ودبابات للجيش الإسرائيلي، كما اشتبك مع قوة من المشاة وحقق عدة إصابات، جنوبي لبنان.

وقال حزب الله، في بيان تابعته وكالة شفق نيوز: "استهدفنا بطائرة مسيرة، دبابة ميركافا بمحيط البركة في بلدة حداثا وحققنا إصابة، وكذلك استهدفنا بمسيرات تجمعا لآليات وجنود العدو الإسرائيلي في أطراف بلدة حداثا جنوبي لبنان".

وتابع الحزب: "استهدفنا بالصواريخ 3 تجمعات لقوات العدو الإسرائيلي عند أطراف بلدة حداثا جنوبي لبنان، واشتبكنا مع قوة مشاة إسرائيلية تؤازرها دبابتا ميركافا تقدمت في بلدة حداثا وأوقعنا إصابات".

وأضاف أن "عناصرنا استهدفوا بطائرة مسيرة، دبابة ميركافا بمحيط الملعب في بلدة حداثا، وبعدها أطلقنا صواريخ على تجمعات العدو".

وكان حزب الله اللبناني، قد أعتبر قبل أيام، أي اتفاق سلام بين لبنان وإسرائيل "انحرافاً خطيراً ومخالفة صريحة وفاضحة" للدستور اللبناني، داعياً السلطة اللبنانية إلى التعاون في إطار الإجماع الوطني لتحقيق الثوابت الوطنية.

وذكر الحزب في بيان تابعته وكالة شفق نيوز، أن تعامل السلطة اللبنانية مع إسرائيل "مخالفة صريحة وفاضحة للدستور"، وأي اتفاق سلام بين لبنان وإسرائيل هو "انحراف خطير".

ورأى أن قبول لبنان بالمفاوضات المباشرة يعزز المكتسبات الإسرائيلية، وإذا وقعت السلطة اللبنانية اتفاق سلام مع إسرائيل فهي بذلك تكون قد "انجرفت بعيداً".

واتفق لبنان وإسرائيل، يوم الجمعة الماضي، خلال جولة ثالثة من المباحثات في واشنطن على تمديد وقف إطلاق النار لمدة 45 يوماً وكذلك على عقد جولة رابعة بهدف التوصل إلى "اتفاق سلام" بين الجانبين.