حزب الله يرفض تثبيت "حرية الحركة" لإسرائيل في لبنان

شفق نيوز- بيروت

أعلن حزب الله اللبناني، يوم السبت، عن رفضه تثبيت ما وصفه بـ"حرية الحركة" لإسرائيل في لبنان، فيما جدد حديثه عن طرد القوات الإسرائيلية من البلاد.

وذكرت العلاقات الإعلامية لحزب الله في بيان لها، أن "الحديث الإسرائيلي بشأن خرق الحزب لاتفاق وقف إطلاق النار عار عن الصحة"، معتبرة أنها "تأتي في إطار محاولات تبرير اسرائيل لاعتداءاتها المتواصلة على لبنان وتضليل الرأي العام".

وأضافت، أن "هذه الادعاءات تندرج أيضاً ضمن محاولة واضحة لتخريب الاتفاق بين إيران وأميركا".

وأشارت العلاقات العامة للحزب، إلى أن "من حق لبنان وشعبه ومقاومته الدفاع عن أرضهم وسيادتهم".

وأكدت، أن "حصيلة انتهاكات وخروقات إسرائيل منذ فجر الجمعة، تجاوزت 300 خرق واعتداء موثق، على أكثر من 25 بلدة وقرية، بينها مدينة النبطية، أدت إلى مقتل أكثر من 111 شخصاً وإصابة 176 آخرين".

وبينت العلاقات العامة لحزب الله، أن "المعلومات الأولية تفيد باستخدام الاحتلال قنابل عنقودية محرمة دولياً"، مشدة على "رفض تثبيت حرية الحركة للاحتلال لمواصلة اعتداءاته".

ووجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يسرائيل كاتس، عصر اليوم السبت، الجيش بوقف إطلاق النار في لبنان، بحسب ما نقلته ‏القناة "12" الإسرائيلية.

ويأتي توجيه نتنياهو وكاتس في وقت أعلنت فيه القيادة المركزية لـ"خاتم الأنبياء" العسكرية في إيران، إغلاق مضيق هرمز أمام عبور السفن والملاحة البحرية، رداً على ما وصفته بإخلال الولايات المتحدة في تنفيذ البند الأول من مذكرة التفاهم الخاصة بإنهاء الحرب، والانتهاك المستمر لوقف إطلاق النار من قبل إسرائيل في جنوب لبنان.