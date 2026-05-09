حزب الله واسرائيل يتبادلان الاشتباكات مجدداً

أعلن حزب الله اللبناني، يوم السبت، استهدافه تجمعات إسرائيلية عدّة، فيما استهدفت بالمقابل القوات الاسرائيلية بلدات عدّة جنوبي لبنان.

وقال حزب الله في بيان، إن تجمعاً اسرائيلياً تم استهدافه بقذائف المدفعية في بلدة رشاف جنوبي لبنان.

بدورها افادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، بأن مسيّرة مفخخة اخترقت الأجواء من لبنان للمرة الخامسة منذ وقف إطلاق النار وتم اسقاطها دون إصابات.

وأضافت، أن المسيّرة التي سقطت في المطلة دون تفعيل صفارات الإنذار تحمل عبوة متفجرة وأليافا بصرية، إلى ذلك، أفادت وسائل إعلام، بأن غارتين إسرائيليتين استهدفت بلدة برج رحال جنوبي لبنان، مبينة ان غارة من مسيّرة إسرائيلية اخرى استهدفت بلدة جبشيت جنوبي لبنان.

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، استشهاد مواطن سوري وإصابة ابنته بقصف من مسيّرة إسرائيلية في النبطية.

وكثّف الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق من اليوم السبت، غاراته الجوية وقصفه المدفعي على مناطق متفرقة جنوبي لبنان، مستهدفاً عدداً من البلدات في محافظتي النبطية وصور.

وكان الجيش الإسرائيلي، وجه صباح السبت، إنذاراً عاجلاً بالإخلاء لسكان 9 بلدات في جنوبي لبنان والابتعاد لمسافة لا تقل عن كيلومتر واحد، وذلك بالتزامن مع ضربات جوية تنفذ هناك منذ ساعات.

وشمل تحذير الجيش الإسرائيلي، سكان لبنان المتواجدين في البلدات والقرى التالية: طير دبّا، العباسية، برج رحال، معروب، باريش، أرزون، جنّاتا (صور)، الزرارية، عين بعال.