حزب الله: إسرائيل لم تلتزم يوماً بوقف إطلاق النار

شفق نيوز- لبنان

أكد حزب الله اللبناني، يوم السبت، أن إسرائيل لم تلتزم بأي اتفاق لوقف إطلاق النار، متهماً إياها بمواصلة خرق التفاهمات وتنفيذ هجمات استهدفت مناطق مدنية في لبنان.

وذكر الحزب، في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "العدو الإسرائيلي لم يلتزم يوماً بأي اتفاق لوقف إطلاق النار، وأمعن في خروقاته عبر ارتكاب المجازر وتدمير البنى التحتية المدنية"، مشيراً إلى أن "القوات الإسرائيلية استهدفت قرى آمنة عقب تصدي مقاتلي الحزب لمحاولة تقدم باتجاه تلة علي الطاهر"، على حد قوله.

وأضاف أن "المقاومة بالمرصاد لأي اعتداء، وستواصل الدفاع عن أرضها وشعبها"، مؤكداً أنها أوقعت "عشرات القتلى والجرحى في صفوف الضباط والجنود الإسرائيليين خلال المواجهات".

وشدد حزب الله على أن "إسرائيل لم تلتزم بأي تفاهمات لوقف إطلاق النار منذ 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، بما في ذلك التفاهمات التي أعقبت مخرجات التفاهم بين واشنطن وطهران".

وقبل قليل، توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حزب الله بدفع ثمن باهظ للغاية، مؤكداً توجيه الجيش بضرب الحزب بقوة بعد خرق وقف إطلاق النار.

وقال نتنياهو، في تصريحات اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، إنه أجرى مشاورات وتقييماً أمنياً مع وزير الدفاع ورئيس الأركان، مشيراً إلى أنه وجّه الجيش الإسرائيلي بتنفيذ ضربات قوية ضد حزب الله رداً على خرق وقف إطلاق النار.

هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق من اليوم الجمعة، مقتل 4 عسكريين بينهم قائد الكتيبة 52 من لواء النخبة غفعاتي، فيما أفادت وسائل إعلام بإصابة 17 جنديا اسرائيلياً في معارك جنوبي لبنان.

في المقابل، شن الجيش الإسرائيلي، غارة جوية على بلدة تول بقضاء النبطية جنوبي لبنان، حيث أفادت وسائل إعلام، بأن إسرائيل شنت غارات جوية وقصفاً مدفعياً عنيفاً على النبطية وقراها في لبنان، أسفرت عن سقوط 16 قتيلاً.