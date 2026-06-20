حزب الله: أحبطنا محاولة تسلل إسرائيلية وأوقعنا قتلى وجرحى في صفوفها

شفق نيوز- بيروت

أعلنت "غرفة عمليات المقاومة اللبنانية" التابعة لحزب الله، يوم السبت، التصدي لمحاولة تسلل نفذتها قوة إسرائيلية باتجاه أحد المرتفعات جنوبي لبنان، مؤكدة إيقاع قتلى وجرحى في صفوف القوة المتسللة.

وجاء في بيان للغرفة أوردته وسائل إعلام لبنانية، أن "العدو الإسرائيلي يواصل التذرع بادعاءات كاذبة لتبرير خروقاته المتكررة لوقف إطلاق النار الذي لم يلتزم به منذ اللحظة الأولى"، مؤكدة أن المقاومة التزمت بوقف إطلاق النار منذ مساء أمس الجمعة رغم الخروقات الإسرائيلية.

وأضافت أن "قوة من لواء الكوماندو الإسرائيلي حاولت التسلل ليلاً باتجاه مرتفع علي الطاهر تحت غطاء وقف إطلاق النار، إلا أنها وقعت في كمين لمقاتلي المقاومة الذين تصدوا لها وأوقعوا قتلى وجرحى في صفوفها".

وأشارت إلى أن "القوات الإسرائيلية نفذت لاحقاً غارات مكثفة داخل وخارج منطقة العمليات استهدفت مناطق مدنية، في محاولة للتغطية على فشلها العسكري".

وأكدت غرفة عمليات المقاومة أنها "مستمرة في الالتزام بوقف إطلاق النار، لكنها لن تتهاون في التصدي لأي محاولة إسرائيلية للمساس بالأراضي اللبنانية"، مشددة على أن مقاتليها "سيبقون في حالة جهوزية كاملة للدفاع عن الأرض والشعب".

في الأثناء، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن 7 قتلى و13 جريحا بينهم أطفال ونساء وقعوا في غارة إسرائيلية على بلدة قناريت جنوبي البلاد.

وتواصلت، منذ صباح اليوم السبت، الغارات الإسرائيلية على مناطق متفرقة من جنوب ووسط لبنان، على الرغم من اتفاق تعليق الحرب بين الطرفين الذي أعلن يوم أمس.