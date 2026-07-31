حزب الله اللبناني يدين استهداف الحشد الشعبي في العراق

شفق نيوز- بيروت

أدان حزب الله اللبناني، يوم الجمعة، الهجوم الأميركي السعودي على العراق، معتبراً أنه يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولسيادة العراق واستقلاله، بعدما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات من الحشد الشعبي.

وحذر الحزب في بيان من أن استهداف جهة رسمية عراقية، بمشاركة دولة عربية، يمثل تصعيداً خطيراً يفتح الباب أمام تداعيات بالغة الخطورة على المنطقة.

واعتبر حزب الله أن "العدوان لا يخدم إلا المشروع الأميركي - الإسرائيلي الهادف إلى زعزعة استقرار المنطقة وتفتيت الأمة"، مؤكداً أن "إيغال الولايات المتحدة في سفك الدم العراقي يكشف مجدداً عن نواياها العدوانية وسعيها إلى منع استقرار العراق".

وأضاف أنه "كان الأجدر بالسعودية اللجوء إلى الحوار وفتح قنوات التواصل الدبلوماسية مع الحكومة العراقية لمعالجة أي توتر أو أزمة، بدلاً من المشاركة في هذا العدوان".

وأكد حزب الله "وقوفه إلى جانب العراق وشعبه العزيز"، داعياً إلى موقف عربي وإسلامي ودولي عاجل وحازم ومسؤول "لوضع حد للسياسات الأميركية العدوانية".

كما حذر من أن الصمت إزاء هذه الاعتداءات، والاستمرار في التغاضي عن هذا النهج، لن يؤديا إلا إلى جر المنطقة نحو عواقب خطيرة.

وكانت هيئة الحشد الشعبي في العراق، قد أعلنت الأربعاء الماضي، مقتل ما لا يقل عن 20 من عناصرها وإصابة 32 آخرين، في حصيلة وصفتها بـ"غير النهائية" للضربات الأميركية السعودية المشتركة التي استهدفت مقرات رسمية تابعة لها في عدد من المحافظات العراقية.

وجاء القصف السعودي بعدما اتهمت المملكة "فصائل عراقية موالية لإيران" بإطلاق طائرات مسيّرة استهدفت منشآت الطاقة داخل البلاد، فيما قالت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" إن الحرس الثوري الإيراني وجه أكثر من 30 هجوماً جوياً خلال 72 ساعة ضد القوات الأميركية والبنية التحتية السعودية.

وتزامنت الضربات داخل العراق مع تصعيد جديد بين إيران والولايات المتحدة، بعدما أطلقت طهران صواريخ باليستية باتجاه قاعدة تضم قوات أميركية في الأردن، فيما أعلنت القيادة الأميركية اعتراضها وعدم تسجيل إصابات أو أضرار.