حزبان في إسبانيا والبرتغال يدعوان لسحب استضافة المغرب لمونديال 2030

شفق نيوز- مدريد/ لشبونة

دعا تحالف "سومار" اليساري في إسبانيا، وحزب "ليفر" البرتغالي، إلى إعادة النظر في مشاركة المغرب باستضافة كأس العالم 2030، على خلفية أزمة الهجرة الأخيرة عند حدود مدينة سبتة، معتبرين أن تنظيم البطولة يجب أن يرتبط باحترام حقوق الإنسان والالتزامات الدولية.

وقدم تحالف "سومار" مقترحاً غير ملزم إلى مجلس النواب الإسباني، وقعه ثلاثة نواب من حزب اليسار المتحد المنضوي في التحالف، إضافة إلى نائبة رابعة من المجموعة البرلمانية، طالب فيه الحكومة الإسبانية بمراجعة مشاركة المغرب في تنظيم البطولة المشتركة مع إسبانيا والبرتغال.

وأكد المقترح أن استضافة كأس العالم تتطلب توظيف موارد عامة واستثمارات واسعة في البنية التحتية، فضلاً عن تأثيرها في صورة الدول المستضيفة، ما يستوجب إلزام جميع الأطراف المشاركة بـ"احترام فعّال ومستمر لحقوق الإنسان والقانون الدولي والمبادئ الديمقراطية".

وطالب التحالف الحكومة الإسبانية بدعوة الاتحاد الإسباني لكرة القدم إلى تفعيل الآليات التي يعتمدها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لمراجعة مدى الالتزام بسياسة حقوق الإنسان، وإعداد دراسة مستقلة وعلنية خلال ستة أشهر بشأن مخاطر حقوق الإنسان في الدول المستضيفة، مع تقييم تأثير أحداث سبتة واقتراح إجراءات إضافية إذا ثبت وقوع انتهاكات جسيمة.

وفي البرتغال، دعا حزب "ليفر" الحكومة والاتحاد البرتغالي لكرة القدم إلى إنهاء الشراكة مع المغرب في استضافة مونديال 2030، واعتبر أن التطورات الأخيرة تجعل استمرار هذا الخيار "غير قابل للاستمرار".

وقال المتحدث باسم الحزب، خورخي بينتو، إن البرتغال "لا ينبغي أن تشارك في تنظيم كأس العالم مع المغرب"، مضيفاً أن الحزب سيعمل على عدم ربط البطولة بـ"بلد لم يُظهر كفاءته ولا يبعث على الثقة"، بحسب تعبيره.

وأشار بينتو إلى أن الملف الأصلي لاستضافة مونديال 2030 كان يضم إسبانيا والبرتغال وأوكرانيا، قبل أن تحل المغرب محل الأخيرة، معتبراً أن هذا القرار أصبح بحاجة إلى مراجعة.

من جهتها، ذكرت شبكة "RMC" الفرنسية أن سحب حق الاستضافة من المغرب يبدو بالغ الصعوبة، في ظل ضيق الوقت واستمرار تنفيذ مشاريع البنية التحتية الخاصة بالبطولة.

وأضافت الشبكة أن الرباط عززت موقع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو خلال الأزمة الأخيرة، وأن استمرار إنفانتينو في رئاسة "فيفا" يجعل فرص فقدان المغرب حق الاستضافة "ضئيلة جداً"، بل قد يعزز حظوظها في استضافة المباراة النهائية بدلاً من إسبانيا.