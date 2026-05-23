حريق بمستودع نفطي روسي بعد هجوم بمسيرات أوكرانية

أفادت السلطات المحلية الروسية، يوم السبت، باندلاع حريق في مستودع نفطي في مدينة نوفوروسيسك الواقعة على البحر الأسود، إثر هجوم شنّته طائرات أوكرانية مسيرّة.

وكتب رئيس البلدية أندريه كرافشنكو على تطبيق تلغرام: "أدى سقوط حطام طائرات مسيرة إلى اندلاع حريق في المستودع النفطي، اشتعلت النيران في مبان تقنية وإدارية عدة"، مضيفا أن الهجوم أوقع جريحين، بحسب ما ذكرت فرانس برس.

وتُعد محطة نوفوروسيسك النفطية أحد مرافق التصدير الرئيسية للوقود في روسيا.

يشار إلى أن أوكرانيا تستهدف بانتظام مواقع داخل روسيا، وتقول إنها تضرب مواقع عسكرية ومنشآت للطاقة بهدف الحد من قدرة موسكو على تمويل حربها.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها اعترضت 348 مسيرة أوكرانية ليل الجمعة إلى السبت، بما في ذلك في منطقة موسكو.

وتصاعدت وتيرة الهجمات بالطائرات المسيرة من الجانبين منذ العام الماضي، إذ باتت كييف وموسكو قادرتين على إرسال المئات منها كل ليلة.