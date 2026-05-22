"حرية الملاحة ورفع العقوبات".. الكشف عن أبرز نقاط الاتفاق المرتقب بين إيران وأميركا

أفادت وسائل إعلام، يوم الجمعة، بأن الاتفاق المرتقب بين إيران وأميركا يتضمن حرية الملاحة ورفع العقوبات والامتثال للقانون الدولي.

وذكرت قناة "الحدث" نقلاً عن مصادر، أن نص الاتفاق المرتقب بين أميركا وإيران يتضمن ضمان حرية الملاحة في الخليج العربي ومضيق هرمز وبحر عُمان.

وأضافت، أن الاتفاق بين أميركا وإيران سيدخل حيز التنفيذ فور الإعلان الرسمي عنه من قبل الطرفين.

وأشارت المصادر، إلى أن الاتفاق يتضمن التأكيد على الامتثال للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن رفع تدريجي للعقوبات الأميركية مقابل التزام إيران ببنود الاتفاق.

وأكدت، ان المفاوضات بشأن القضايا العالقة ستبدأ خلال 7 أيام، مبينة وأوض، أن الاتفاق يتضمن أيضاً إنشاء آلية مشتركة للمراقبة وحل النزاعات.

وأعلنت وزارة الخارجية الباكستانية، في وقت سابق من اليوم، قيام الصين بدعم مبادرة إسلام آباد للوساطة بين أميركا وإيران عبر تقديم مبادرة من 5 بنود.

وأصدر المرشد الإيراني مجتبى خامنئي، يوم أمس الخميس، توجيهاً بـ"عدم إرسال اليورانيوم شبه المستخدم في الأسلحة إلى خارج إيران"، بحسب ما نقلته "رويترز" عن مصدرين إيرانيين.

وقالت إيران، أمس الخميس، إنها تدرس أحدث وجهة نظر أرسلتها الولايات المتحدة لإنهاء الحرب، وذلك بعد أن أشار الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى استعداد واشنطن الانتظار بضعة أيام "للحصول على الردود المناسبة" من طهران، لكنه توعد بشن هجمات جديدة ما لم توافق على التوصل إلى اتفاق.