حرب إيران ترفع عدد المصابين بالجيش الأميركي إلى 624‏

شفق نيوز- واشنطن

أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلاً عن بيانات لوزارة الدفاع ‏الأميركية، بارتفاع عدد العسكريين الأميركيين الجرحى خلال ‏العملية التي تنفذها الولايات المتحدة ضد إيران إلى 624‏‎.‎

وذكرت الصحيفة أن البنتاغون بدأ، اعتبارا من الأحد، نشر أعداد ‏الخسائر بشكل منفصل: خسائر منذ 7 تموز/ يوليو، وهو تاريخ ‏بدء موجة تصعيد جديدة، وخسائر منذ انطلاق العملية في شباط/ ‏فبراير.‏

ونقلت الصحيفة عن مصادر عسكرية قولها إن هذا التغيير جاء ‏بعد أن دخلت الولايات المتحدة وإيران في وقف لإطلاق النار في ‏شهر نيسان/ أبريل، بينما تعود آخر الخسائر إلى تموز/ يوليو‎.‎

وأضافت أن العدد الرسمي للجنود المصابين منذ 7 تموز/ يوليو ‏بلغ 207، ما يرفع الحصيلة الإجمالية منذ بدء النزاع إلى 624‏‎.‎

وفي وقت سابق، قالت الصحيفة إن عدد القتلى الأميركيين في ‏الحرب مع إيران انخفض فجأة على موقع البنتاغون، مشيرة إلى ‏أن ثلاثة مسؤولين عسكريين وممثلا عن الوزارة قدموا تفسيرات ‏متضاربة لما جرى، بينما وصف المتحدث باسم البنتاغون شون ‏بارنيل تلك الرواية بأنها "كاذبة".‏