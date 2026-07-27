حرب إيران ترفع عدد المصابين بالجيش الأميركي إلى 624
شفق نيوز- واشنطن
أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلاً عن بيانات لوزارة الدفاع الأميركية، بارتفاع عدد العسكريين الأميركيين الجرحى خلال العملية التي تنفذها الولايات المتحدة ضد إيران إلى 624.
وذكرت الصحيفة أن البنتاغون بدأ، اعتبارا من الأحد، نشر أعداد الخسائر بشكل منفصل: خسائر منذ 7 تموز/ يوليو، وهو تاريخ بدء موجة تصعيد جديدة، وخسائر منذ انطلاق العملية في شباط/ فبراير.
ونقلت الصحيفة عن مصادر عسكرية قولها إن هذا التغيير جاء بعد أن دخلت الولايات المتحدة وإيران في وقف لإطلاق النار في شهر نيسان/ أبريل، بينما تعود آخر الخسائر إلى تموز/ يوليو.
وأضافت أن العدد الرسمي للجنود المصابين منذ 7 تموز/ يوليو بلغ 207، ما يرفع الحصيلة الإجمالية منذ بدء النزاع إلى 624.
وفي وقت سابق، قالت الصحيفة إن عدد القتلى الأميركيين في الحرب مع إيران انخفض فجأة على موقع البنتاغون، مشيرة إلى أن ثلاثة مسؤولين عسكريين وممثلا عن الوزارة قدموا تفسيرات متضاربة لما جرى، بينما وصف المتحدث باسم البنتاغون شون بارنيل تلك الرواية بأنها "كاذبة".