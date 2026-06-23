حرائق واسعة تلتهم آلاف الدونمات الزراعية جنوبي القامشلي وشكاوى من تأخر الاستجابة (صور)

شفق نيوز- دمشق

تسببت حرائق واسعة اندلعت في قرى بمنطقة القامشلي بمحافظة الحسكة شمال شرق سوريا، يوم الثلاثاء، بخسائر كبيرة في الأراضي الزراعية المزروعة بالقمح والشعير، وذلك في ذروة موسم الحصاد.

وقال مزارعون وسكان محليون لمراسل وكالة شفق نيوز في سوريا، إن النيران اندلعت في عدة مواقع متقاربة ضمن محيط قرى نيف، وتل أحمر، ونقارة، وكفري سبي، وسيرمكا، وتل فارس، قبل أن تمتد بسرعة كبيرة بين الحقول بفعل الرياح القوية وارتفاع درجات الحرارة، ما أدى إلى خروج أجزاء واسعة من الأراضي الزراعية عن السيطرة.

وأكد شيخو موسى، أحد المزارعين المتضررين، أن الحرائق أتت على مساحات شاسعة من المحاصيل، مشيراً إلى أن التقديرات الأولية تشير إلى تضرر أكثر من خمسة آلاف دونم، بينها مئات الدونمات المزروعة بالقمح والشعير، إضافة إلى احتراق كميات كبيرة من القش ومخلفات الحصاد.

وأضاف أن الأضرار لم تقتصر على المحاصيل الزراعية، بل طالت بعض رؤوس الماشية والآبار والمنشآت الزراعية وممتلكات خاصة تقع بالقرب من مواقع الحرائق، ما ضاعف حجم الخسائر التي تكبدها أصحاب الأراضي.

وقال مراسلنا إن الأهالي حاولوا احتواء النيران بوسائل بدائية لمنع وصولها إلى المزيد من الحقول، إلا أن سرعة الرياح واتساع رقعة الحريق أعاقا تلك الجهود، فيما استمرت ألسنة اللهب بالتنقل بين الأراضي المتجاورة لساعات.

وأبدى عدد من سكان القرى المتضررة استياءهم من تأخر وصول فرق الإطفاء إلى بعض المواقع التي اندلعت فيها النيران، معتبرين أن الوقت الذي استغرقته عمليات الاستجابة ساهم في اتساع مساحة الأراضي المحترقة وزيادة حجم الخسائر.

وتأتي هذه الحرائق في وقت يواجه فيه المزارعون موسماً صعباً نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعي والحصاد والنقل، الأمر الذي يجعل فقدان المحاصيل ضربة جديدة للقطاع الزراعي الذي يعاني أصلاً من تحديات متراكمة خلال السنوات الأخيرة في سوريا.